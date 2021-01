PSG : Une bonne et une mauvaise nouvelle à l'infirmerie

Publié le 27 janvier 2021 à 14:30

Le PSG a repris depuis quelques matches la tête de la Ligue 1, mais les joueurs de Mauricio Pochettino restent talonnés par le LOSC, à égalité de points au sommet du championnat. Après le joli succès (4-0) des champions de France contre le Montpellier HSC, l'infirmerie qui se vidait a accueilli deux nouveaux joueurs, Marquinhos et Keylor Navas. Tous deux ne seront pas remis pour le déplacement à Lorient, dimanche (15h).

PSG : l'état de forme de Marquinhos et Navas en question

Lourdement handicapé par les blessures tout au long de l'automne et au début de l'hiver, le PSG retrouve peu à peu un effectif complet. Mauro Icardi a retrouvé les terrains et ses jambes après de longues semaines d'absence, tout comme Marco Verratti avant lui. Reste sur le carreau Juan Bernat. Le latéral espagnol, qui s'est rompu les ligaments du genou au mois de septembre, est entré dans la phase finale de sa rééducation et pourrait de nouveau fouler les pelouses dans les semaines à venir. Une bonne nouvelle à quelques jours du choc contre le FC Barcelone en huitième de finale aller de la Ligue des champions, le 16 février prochain. Mais deux inquiétudes ont émergé après le large succès au Parc des Princes contre le Montpellier HSC de Michel Der Zarakian. En effet, Keylor Navas et Marquinhos sont tous les deux sortis blessés de la rencontre côté Paris SG. Avant une importante échéance, le doute est toujours de mise...

Ligue 1 : pas tous de retour face au FC Lorient

Mais les premières nouvelles se sont voulues rassurantes pour les deux joueurs. Keylor Navas est sorti à la mi-temps après un choc à l'entraînement au niveau de la poitrine. Peu sollicité par les attaquants montpelliérains vendredi, il s'est refroidi au cours du match et a ressenti des douleurs. Mais selon les dernières informations, le gardien costaricien pourra tenir sa place, dimanche (15h) au Moustoir face au FC Lorient, à l'occasion de la 22e journée de Ligue 1. Touché aux adducteurs, Marquinhos a lui aussi reçu de bonnes nouvelles lors de ses examens. Sa blessure, de grade 1, n'est "pas préoccupante", selon L'Equipe, qui annonçait un possible retour contre les Merlus en tant que titulaire. Cependant, désormais, place à la prudence. Le défenseur brésilien en devrait pas être du voyage dans le Morbihan. À l'approche de la C1 et du Barça, le staff du PSG ne veut prendre aucun risque, surtout avec un joueur de son importance. Pour éviter une possible rechute, Marquinhos devrait donc être préservé contre le FC Lorient.













Par Matthieu