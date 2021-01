OM Mercato : Marseille sur un couteau-suisse à prix réduit

Publié le 27 janvier 2021 à 14:00

L'OM réalise un mercato d'hiver dynamique et enthousiasmant, avec les arrivées du latéral droit Pol Lirola et de l'attaquant Arkadiusz Milik. En plus de ces transferts, l'Olympique de Marseille fait de belles économies, notamment avec Kevin Strootman, prêté au Genoa, ou encore la vente de Morgan Sanson à Aston Villa, contre un peu plus de 15 millions d'euros. Mais Pablo Longoria ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et veut remplacer le milieu de terrain français.

Mercato : qui pour remplacer Morgan Sanson ?

Pablo Longoria a changé de braquet ces derniers jours. Déjà très actif sur le marché des transferts, le directeur sportif de l'OM - ou head of football - a mis un coup d'accélérateur alors que les derniers jours du mercato approchent. Arkadiusz Milik est enfin arrivé à Marseille en provenance du Napoli et a joué ses premières minutes en Ligue 1 samedi, face à l'AS Monaco (1-3). Surtout, l'Olympique de Marseille s'est débarrassé d'une partie du gros salaire de Kevin Strootman jusqu'à la fin de la saison, et de celui de Morgan Sanson, parti en Premier League, définitivement.

Deux belles économies, mais un remplaçant à trouver, maintenant, pour Pablo Longoria. "On va chercher à remplacer Sanson dans les prochains jours, mais le mercato d'hiver est difficile, je pense que ça va s'accélérer. Si on a l'opportunité d'être actif, on le sera", a déclaré l'Espagnol mardi, à l'occasion de la présentation du nouveau buteur olympien, Arkadiusz Milik. Pur cela, l'OM a étudié plusieurs pistes. Fabio Vieira, du FC Porto, Farid Boulay, du FC Metz, Amine Harit, de Schalke 04, ou encore Thiago Almada, du Vélez Sarsfield. Mais Longoria semble avoir jeté son dévolu sur un autre napolitain, Stanislav Lobotka, international slovaque de 26 ans.

Pablo Longoria cherche de la profondeur pour l'OM

Cependant, l'OM peut se permettre une dernière gourmandise. Et afin de donner de la profondeur à l'effectif d'André Villas-Boas, Pablo Longoria songerait au couteau-suisse de la Sampdoria, Mehdi Léris. Passé par les U19 de la Juventus, ce milieu de terrain de 22 ans brille par sa polyvalence. Plutôt milieu axial, il peut également évoluer sur le côté, voire au poste de latéral droit. À Gênes, Claudio Ranieri l'utilise comme un joker, en le faisant régulièrement entrer en fin de match. C'est une des pistes privilégiées de l'OM en cette fin de mercato, selon La Provence.

Mais Le Phocéen émet un bémol. "Ranieri aime le faire entrer en fin de match pour sa polyvalence, mais aussi parce qu'il apporte beaucoup de combativité", explique un recruteur italien dans les colonnes du journal local. "C'est donc un bon remplaçant, mais un peu léger pour l'OM à mon avis." Cependant, rien n'empêche l'entraîneur de l'Olympique de Marseille d'utiliser Mehdi Léris, acheté par la Sampdoria à la Juve 2,8 millions d'euros à l'été 2019, de la même manière que le fait Claudio Ranieri, afin d'apporter de la profondeur à l'effectif et donner un second souffle en fin de match. Les derniers jours du mercato seront déterminants pour l'OM, qui peut encore réaliser de belles prises grâce aux talents de Pablo Longoria.













Par Matthieu