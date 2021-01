ASSE Mercato : Nouveau refus, le club n'attire aucun joueur

Publié le 27 janvier 2021 à 18:00

Claude Puel avait dit qu'il ne fallait pas s'attendre à un de gros mouvements pendant ce mercato. Pourtant, l'ASSE a besoin a minima, de quelques renforts, compte tenu de la situation délicate dans laquelle se trouve le club. Problème de moyens, mais problème également d'attractivité.

Mercato : beaucoup de temps perdu sur Mohamed

Quand il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Cependant, on peut estimer qu'avec un peu de créativité et de savoir-faire, quelques coups à bas prix pendant le mercato, auraient pu donner un coup de pouce à l'ASSE. Le problème, est que les dirigeants du club ont perdu beaucoup de temps sur un dossier compliqué, sans réel plan B. Des négociations en longueur avec Zamalek, pour Mostafa Mohamed, qui a priori ne vont pas aboutir, maintenant que la relation entre les deux clubs est dégradée. Un dossier que la direction aurait dû lâcher il y a bien un moment, face aux exigences du club égyptien. Saint-Etienne souffre sportivement. Le club pointe à la 16e place, la menace de la relégation est réelle. Les résultats ne sont pas là et les indisponibilités sont foule. Pour ce dernier point, la direction est exempte de reproches. Un coup du sort malheureux, dû au cluster de Covid-19 qui touche le club. Une inflexibilité de la ligue de football par-dessus le marché, qui n'a pas arrangé les choses pour les Verts. Il en reste, que maintenant le mercato touche à sa fin, et Claude Puel ne risque pas d'avoir les renforts dont il a besoin.

L'ASSE, une équipe pas attractive

En plus du Covid-19, Puel déplore aussi des absence importantes en raison de blessures. Dans ces derniers jours de mercato, l'AS Saint-Etienne cherche un attaquant mais aussi un défenseur central. Avec l'indisponibilité prolongée de Panagiotis Retsos, il y a un réel besoin à ce poste. Cependant les Verts ont du mal à être attractifs sur le marché des transferts. Alors qu'ils pistaient Simon Deli (29 ans), le défenseur et international Ivorien du FC Bruges, ce dernier ne voudrait pas venir à l'ASSE. Selon les informations de Het Laatste Nieuws et relayées par le média Envertetcontretous.com, le joueur préfère rester en Belgique. Toujours dans le secteur défensif, les Stéphanois pistent Axel Bamba, mais là aussi la concurrence est rude. Le joueur du Paris FC, est pisté entre autres, pas l'Atalanta Bergame et Feyenoord Rotterdam. Saint-Etienne, n'a pas l'air plus avancé sur ce dossier. La fermeture du mercato approche et pour l'instant le mercato des Verts est tout, sauf une réussite.













Par Hind