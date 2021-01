OL Mercato : Islam Slimani adulé, Moussa Dembélé taclé

Publié le 27 janvier 2021 à 21:15

https://www.foot-sur7.fr/championnat-de-foot-espagnolL'OL a transféré Moussa Dembélé à l’Atlético de Madrid et a recruté Islam Slimani pour le remplacer au même poste d’attaquant. Jugeant les débuts de l’Algérien sous le maillot lyonnais, Rudi Garcia a glissé un tacle à Moussa Dembélé.

OL : Rudi Garcia encense Slimani

L'OL a immédiatement remplacé Moussa Dembélé dans l’effectif de Rudi Garcia, suite au transfert de l’attaquant français en Liga en Espagne. Juninho voulait un joueur prêt à intégrer le groupe lyonnais et a porté son choix sur Islam Slimani libéré par Leicester City. L’avant-centre de 32 ans a l’avantage de connaître la Ligue 1, car il a joué à l’AS Monaco la saison dernière. Il avait pris part à 18 matchs pour 9 buts marqués et 7 passes décisives délivrées. Ayant signé à l’Olympique Lyonnais le 13 janvier 2021, il a fait 2 brèves apparitions en championnat, soit 13 minutes contre le FC Metz (0-1) et 5 minutes lors du derby contre l’ASSE (5-0).

Islam Slimani n’a certes pas encore le temps de jeu qu’il faut pour être jugé, mais Rudi Garcia l’apprécie déjà bien, pour son profil et son état d’esprit. « On avait besoin de le remettre à niveau physique. Je l'ai trouvé déjà beaucoup mieux la semaine dernière. Il a fait du travail en plus avec les préparateurs physiques », a-t-il expliqué, pour justifier le faible temps accordé à l’ex-Monégasque. « Islam Slimani est un joueur capable de faire des passes décisives, très intelligent dans ce domaine, mais quand ce sera le moment de frapper, il faudra qu'il frappe aussi. On n'est pas si riche devant, et Islam est très important pour nous. On aura beaucoup de matchs à jouer, et il aura l'occasion de s'exprimer », a soutenu le coach de l'OL.

Pique de Rudi Garcia à Moussa Dembélé

Dans la suite de son propos, le technicien du club rhodanien a égratigné Moussa Dembélé, cédé aux Colchoneros. « On a fait venir un joueur très motivé (Islam Slimani, ndlr), et on a laissé partir un joueur qui n'avait plus envie de rester avec nous (Moussa Dembélé) », a-t-il souligné. Rappelons que c'est le joueur de 24 ans qui avait demandé à quitter l'Olympique Lyonnais où il jouait très peu et n'était plus décisif. En 16 matchs joués (6 fois titulaire), il a inscrit un seul but avec Lyon, avant son départ en Liga.













Par ALEXIS