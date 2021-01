RC Lens Mercato : Officialisation imminente pour un défenseur

Publié le 28 janvier 2021 à 07:30

Pas dans les plans de Franck Haise, Aleksander Radovanovic va quitter le RC Lens. Le défenseur central serbe va poursuivre sa carrière en Belgique du côté de Courtrai.

Départ imminent pour Aleksander Radovanovic du RC Lens

Dans les tuyaux depuis quelques jours, le départ d’Aleksander Radovanovic devrait survenir dans les prochaines heures. L’Équipe assure en effet que le défenseur serbe va quitter le club de l’Artois. Annoncé à Charleroi, le joueur de 27 ans devrait plutôt rejoindre Courtrai dans le cadre d’un transfert définitif. Pour rappel, le Serbe avait été recruté contre 650 000 euros en 2018. Reste plus qu’à savoir si Lens réalisera une plus-value en se séparant de son défenseur central. Lequel est pourtant encore sous contrat jusqu’en 2022. Une échéance devenue hypothétique tant le Serbe vit jusqu’ici un véritable calvaire chez les Sang et Or.

Radovanovic condamné à un départ cet hiver

Aleksander Radovanovic est devenu un indésirable au RC Lens cette saison. Il n’a disputé qu’une seule rencontre avec les Sang et Or. C’était lors de la lourde défaite contre le Lille OSC (4-0) dans le derby du Nord. Hormis pour ce choc, le défenseur central n’a pas été convoqué par Franck Haise. Il faut dire qu’il est barré par la concurrence à son poste. Steven Fortes, Jonathan Gradit et même la recrue Facundo Medina sont les premiers choix de son entraîneur. La saison dernière, il avait gagné en temps de jeu suite à la grave blessure de Fortes. Quitter le club de l’Artois semble donc la meilleure solution pour le Serbe. Une annonce devrait survenir dans les prochaines heures.













Par Ange A.