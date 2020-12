RC Lens Mercato : Des touches à l'étranger pour Radovanovic

Publié le 30 décembre 2020 à 16:05

Le RC Lens a recruté 10 nouveaux joueurs l'été dernier à l'occasion de son retour en Ligue 1. Cet hiver, le chantier prioritaire est donc le dégraissage de l'effectif. Des joueurs en manque de temps de jeu, dont Aleksandar Radovanovic, sont ainsi mis sur le marché. Le défenseur aurait d'ailleurs déjà des touches avant l'ouverture officielle du marché de janvier.

RC Lens : Des clubs se renseignent sur Radovanovic

Le RC Lens ne compte plus sur Aleksandar Radovanovic à qui il reste encore un an et demi de contrat. Poussé dehors l’été dernier, il n’avait pas trouvé preneur. Cet hiver, le Racing Club va tenter encore de se débarrasser de l’indésirable défenseur. Ce coup-ci, des clubs sont venus aux nouvelles sur sa situation au RCL. Foot Mercato apprend que des formations comme le CD Leganés (Espagne), le Rapid Vienne (Autriche), Sivaspor (Turquie) et le FK Khimki (Russie) prospectent tous azimuts en Europe en quête de joueurs capables de renforcer leurs rangs. Aleksandar Radovanovic a ainsi été approché en vue d’un transfert cet hiver. La source croit savoir que « de premiers contacts ont ainsi été noués avec son entourage ». L’arrière central en difficulté au RC Lens pourrait donc avoir l’opportunité, cet hiver, de relancer sa carrière qui a pris du plomb dans l’aile, dans un autre club. Pourvu que les renseignements pris sur son avenir se prolongent par des propositions concrètes qui déboucheraient sur un transfert.

Aleksandar Radovanovic indésirable au Racing Club

Le RC Lens a acheté Aleksandar Radovanovic au FC Vojvodina Novi Sad en Serbie pour un peu plus d’un million et demi d’euros, en août 2018. Cependant, il n’a pas réussi à s’imposer au sein du club nordiste. En deux saisons et demie, le joueur de 27 ans a totalisé 37 apparitions sous le maillot des Sang et Or. Soit 32 en Ligue 2, 3 en coupe de la Ligue, une en coupe de France et une seule en Ligue 1. En effet, Aleksandar Radovanovic a disputé entièrement le match perdu contre le LOSC (4-0), lors de la 7e journée du championnat, le 18 octobre dernier. Il est sous contrat au RC Lens jusqu’à l’été 2022 et son coût est évalué à 600 000 euros.













