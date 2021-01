OM Mercato : Maurizio Sarri pour remplacer Villas-Boas ?

Publié le 28 janvier 2021 à 11:15

L'OM se trouve en difficulté en ce moment et doit régler plusieurs problèmes dans l'immédiat. Cependant, Pablo Longoria est déjà tourné vers l'avenir, et le remplacement d'André Villas-Boas dont le contrat prend fin en juin. Le directeur sportif, aurait déjà plusieurs pistes pour le prochain mercato.

OM : la fin de l'ère André Villas-Boas

Arrivé au club en 2019, André Villas-Boas a connu des hauts et des bas au club phocéen. Plus les derniers, depuis quelques mois. Entre l'élimination en ligue des champions sur un triste bilan de zéro victoires, l'enchainement de déconvenues en Ligue 1 et les embrouilles de vestiaire, l'entraîneur de l'OM parait de plus en plus lassé. Si sa direction l'a récemment rassuré sur son maintien en poste, il n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Tout dépendra des prochains résultats de l'équipe. Les récents recrutements effectués pendant le mercato de janvier, devraient au moins lui offrir quelques solutions pour aller de l'avant et sauver la saison de Marseille. Une manière de partir sur une bonne note lorsque son contrat expirera en juin. En effet, un renouvellement semble actuellement très improbable. Dans ce sens, Pablo Longoria s'est déjà mis au travail. Mercredi, la chaine Téléfoot annonçait un contact entre le club et Lucien Favre. Le technicien suisse est sondé pour reprendre le banc marseillais. Pablo Longoria a cependant, toujours plusieurs pistes.

Sarri à l'OM, une association explosive

En plus de Lucien Favre, Longoria penserait aussi au Napolitain, Maurizio Sarri. L'iconique ex-entraîneur du Napoli, Chelsea et la Juventus, est libre depuis son licenciement cet été. Sarri qui a été remercié après juste une saison à la Vielle Dame, et une élimination en huitième de finale de Champions League (face à l'OL), aurait le profil pour un club comme l'Olympique de Marseille. Sur le papier, c'est une association qui pourrait faire des étincelles. L'entraîneur réputé pour son tempérament volcanique mais aussi son extrême exigence, pourrait bousculer les choses du côté de la cité phocéenne.

C'est également un coach qui apprécie les défis, là où il réussit le mieux. Si des clubs comme Chelsea et la Juventus ne lui ont pas particulièrement réussi, il a été déterminant dans le retour du Napoli sur la scène européenne, en déployant un jeu chatoyant. Il a aussi maintenu le club napolitain sur le podium en Serie A, en livrant une concurrence féroce pour le Scudetto chaque saison. Le tout avec peu de moyens à sa disposition. Enfin, si cela se concrétise, il pourrait retrouver Arkadiusz Milik, un joueur arrivé sous sa direction et qu'il apprécie bien. Une affaire à suivre.













Par Hind