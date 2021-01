PSG Mercato : L'Inter Milan toujours sur le dossier Messi ?

Publié le 28 janvier 2021 à 14:45

Quand il s'agit de LionelMessi, maintenant tous les rêves sont permis. Le génie argentin voudrait quitter le Barça cet été, ce qui offre une opportunité en or pour le PSG qui convoite le joueur depuis fort longtemps, sans trop y croire. La concurrence est toutefois rude sur le dossier.

Une poignée de clubs pour Messi

Messi bientôt libre, mais Messi n'est pas à n'importe quel prix. Il n'y a actuellement qu'une poignée de clubs dans le monde qui peuvent se payer la Pulga. Depuis que l'Argentin a exprimé des envies de départs, les grosses écuries européennes étudient sérieusement les possibilités de l'accueillir. Le PSG évidemment, mais aussi Manchester City, l'Inter Milan et l'Inter Miami en MLS. Le joueur n'a encore donné aucune indication sur sa prochaine destination, mais les clubs font déjà de la place dans cette perspective. Au-delà de l'attractivité sur le plan sportif, la capacité à payer le salaire du joueur, reste déterminante.

Ce dernier estimé à environ 30 millions d'euros, représente un gros frein pour beaucoup de clubs, même prestigieux. D'autant plus en cette période économique catastrophique, pour le football européen. Manchester City a déjà commencé à travailler sur des solutions, pour alléger sa masse salariale. le PSG prévoit des ventes importantes lors du mercato estival, et pourrait se dégager de la marge dans le cas d'un départ de Kylian Mbappé. Le club compte aussi sur la présence de Neymar, et maintenant Mauricio Pochettino pour attirer Leo Messi.

Le PSG concurrencé par l'Inter Milan

Un autre cador européen suit lui aussi de près le dossier Messi et ce depuis des années. L'Inter Milan convoite la star du Barça depuis un moment et voit dans sa situation actuelle, une réelle possibilité de réaliser ce recrutement. En 2020, l'ancien directeur sportif du club intériste, Massimo Mirabelli, avait évoqué sans détours l'ambition de l'Inter de faire venir Messi. "Je peux vous assurer que Messi est plus qu'un rêve pour l'Inter. Il ne lui reste plus qu'un an sur son contrat et le Barça ne veut pas risquer de le perdre gratuitement l'été prochain." Un an plus tard, un départ libre de Messi se précise et le club italien ne compte pas passer à côté de cette opportunité. Les dirigeants du club étudient toutes les possibilités et se préparent à formuler une offre le moment venu. Du côté du PSG, Leonardo doit anticiper dès maintenant en prenant en compte la concurrence sur ce dossier phare. Le club reste tout de même sur la short-list des clubs dans lesquels Leo pourrait trouver son point de chute.













Par Hind