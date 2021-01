Bordeaux Mercato : Jean-Michaël Seri en approche

Publié le 28 janvier 2021 à 13:30

En difficulté à Fulham FC, Jean-Michaël Seri est en approche à Bordeaux. Il serait déjà d’accord pour rejoindre les Girondins. Il ne resterait plus qu’une entente entre les deux clubs pour finaliser le retour du milieu de terrain en Ligue 1.

Bordeaux sur le point de recruter Seri

En quête d’un milieu de terrain, Bordeaux s’active pour recruter Jean-Michaël Seri à Fulham FC. Sans budget pour recruter cet hiver, les Girondins sollicitent le milieu de terrain en prêt, sans option d'achat. Ce dernier est coté à 5 M€ et sous contrat à Londres jusqu’en juin 2022. L’Équipe révèle que le club au scapulaire est bien parti pour obtenir l’accord de la direction des Cottagers. « L’affaire est en bonne voie, mais le club bordelais reste prudent », a appris le journal sportif. Jean-Michaël Seri est en effet sollicité pour occuper la place d’Otavio blessé et indisponible jusqu’à la fin de la saison. Selon la source, l’ancien joueur de l’OGC Nice « a confié à ses équipiers, ces derniers jours, avoir bon espoir qu'une issue favorable sera trouvée ».

Ayant réussi à convaincre le meneur de jeu de 29 ans, Bordeaux doit maintenant s’accorder avec Fulham FC, sur les détails du prêt. Et le point qui pourrait être un obstacle concerne le salaire de l’Ivoirien. Il perçoit 400 000 euros brut par mois, selon la source. La prise en charge totale de cette somme par les Bordelais serait lourde à supporters au Château du Haillan. Toutefois, le média annonce une bonne nouvelle pour les Girondins sur la question. « Les discussions concernant la prise en charge de son salaire étaient suffisamment avancées pour que l'entourage du joueur affiche son optimisme », a-t-elle indiqué.

Jean-Michaël Seri de retour en Ligue 1 cet hiver ?

Pour rappel, Jean-Michaël Seri a défendu les couleurs du Gym entre 2015 et 2018. Il connait donc bien la Ligue 1 et ne devrait pas avoir de souci d’intégration à Bordeaux. Il a pris part à 103 matchs dans le championnat de l’élite française, pour 12 buts et 22 passes décisives. Sinon, le natif de Côte d'Ivoire a porté le maillot des Aiglons à 123 reprises en trois saisons consécutives. Avant son départ en Angleterre, il était passé tout près d'un transfert au FC Barcelone. International ivoirien, le n°24 de Fulham compte 30 sélections avec les Éléphants.













Par ALEXIS