OM Mercato : Encore un départ dans les tuyaux cet hiver

Si l'OM n'est pas vraiment passionnant sur les terrains de Ligue 1, ce n'est pas le cas de son mercato ! Après les départs de Kevin Strootman, Marley Aké et Morgan Sanson, Pablo Longoria continue de dégraisser l'effectif d'André Villas-Boas, tout en cherchant un remplaçant à son milieu de terrain vendu à Aston Villa. Mais un autre départ est encore annoncé du côté de l'Olympique de Marseille.

OM : Pablo Longoria inarrêtable

Pablo Longoria réalise un véritable tour de force à l'occasion de ce marché des transferts hivernal. Le head of football de l'OM a répondu aux attentes de l'entraîneur André Villas-Boas en comblant enfin le départ de Bouna Sarr au Bayern Munich au mercato d'été par l'arrivée du latéral droit Pol Lirola, en provenance de la Fiorentina. L'Olympique de Marseille s'est aussi enfin doté d'un attaquant qui peut faire rêver ses supporters. L'arrivée d'Arkadiusz Milik a fait passer un vent d'optimisme dans les rangs marseillais. Le buteur polonais de 26 ans est arrivé en prêt du Napoli avec une option d'achat qui sera levée lors des premiers matches de l'OM en Ligue 1 la saison prochaine. Alors que l'équipe de Villas-Boas est à la peine en championnat et que de nombreuses dissensions apparaissent en interne, l'avenir semble pourtant prometteur pour Marseille.

Mercato : encore un départ à prévoir

Car l'OM n'a pas seulement été efficace sur le plan des arrivées lors de ce mercato hivernal. Pablo Longoria a tenté de respecter au mieux toutes les demandes, y compris celles de ses dirigeants. L'Espagnol a plutôt bien vendu Morgan Sanson et son salaire élevé à Aston Villa, en Premier League, contre une grosse quinzaine de millions d'euros. Le directeur du football marseillais a aussi fait l'économie d'une partie du salaire de Kevin Strootman, prêté au Genoa. Et il a également envoyé Marley Aké à la Juventus, en échange d'une jeune pépite italienne de 18 ans, Franco Tongya.

Mais Pablo Longoria ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Selon les informations du média bulgare Sportal, le CSKA Sofia serait prêt à accueillir Lucas Perrin. Le défenseur central de 22 ans n'est que très peu utilisé par André Villas-Boas et n'a joué qu'une trentaine de minutes cette saison, la semaine dernière face au RC Lens (défaite 1-0). Un transfert sec est envisagé pour Lucas Perrin, sous contrat jusqu'en juin 2023 à l'OM et dont la valeur est estimée à 1,8 million d'euros selon Transfermarkt. Quelques deniers en plus pour Pablo Longoria, afin de finaliser l'arrivée d'un remplaçant à Morgan Sanson ?













