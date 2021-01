AS Monaco Mercato : Lucas Torreira dans le viseur de l'ASM

Publié le 28 janvier 2021 à 14:00

Toujours à la recherche d'éléments pouvant apporter une réelle plus-value à un effectif déjà compétitif et pléthorique, l'AS Monaco a développé une vraie histoire avec les marchés de transferts. Féru de jolis coups en toute fin de mercato, le club de la Principauté aurait ciblé Lucas Torreira, dans l'optique de l'acheter dans la dernière ligne droit de ce mois de janvier haletant.

La carrière prometteuse de Torreira stagne

Arrivé en Europe à seulement 18 ans en provenance d'Uruguay, le jeune Lucas Torreira s'est imposé rapidement à Pescara pour signer au bout d'un an chez la Sampdoria de Gênes. Rayonnant dans le milieu de la Samp, le natif de Fray Bentos est rapidement courtisé par de grands clubs et fait partie des 23 joueurs convoqués par Oscar Tabarez pour la coupe du monde 2018. Titulaire inamovible au sein de l'entrejeu de la Celeste en Russie, la sentinelle de poche tape dans l'oeil du monde entier et se fait recruter par Arsenal à l'issue de la compétition.

Homme fort d'Unai Emery lors de sa première saison, l'Uruguayen perdra du crédit lorsque Mikel Arteta sera nommé et demandera alors être prêté à l'Atlético de Madrid, où Diego Simeone adore son profil de joueur combatif. Mais voilà, le coach argentin ne donnera sa chance qu'à quinze reprises à Torreira et ne le titularisera que quatre fois. Une situation compliquée qui force alors le joueur et son entourage à chercher une porte de sortie lors de ce mercato.

L'AS Monaco devra convaincre Arsenal et l'Atlético

Cette dernière semble toute trouvée car Monaco serait, selon AS, sur les rangs pour l'accueillir dès cet hiver. D'après le média ibérique, le club du Rocher serait le plus enclin et le plus motivé à l'idée d'acheter le milieu de terrain défensif. Néanmoins, le transfert serait compliqué à conclure de par le fait qu'il s'agisse d'un transfert à trois têtes. Pas forcément motivé à l'idée de perdre Torreira, les Colchoneros seront durs à convaincre, alors que des conditions de transfert complexes devront être établis avec Arsenal. Le journal madrilène affirme néanmoins que la possibilité de voir Torreira signer chez les Asémistes est grande, ce qui devrait apporter un nouveau profil à l'entrejeu monégasque.













Par Chemssdine