FC Nantes Mercato : Le FCN tente le coup pour un attaquant

Publié le 28 janvier 2021 à 15:15

Le FC Nantes voit se rapprocher de match en match la zone de relégation, alors que les Canaris pointent à la 17e place de Ligue 1. Après quatre matches, et aucune victoire, les Jaune et Vert posent un oeil plus attentif sur le mercato, pour ces derniers jours du marché des transferts. Et le club de Waldemar Kita se pencherait sur le profil d'un attaquant bien connu du championnat de France.

Mercato : le FC Nantes cherche un buteur

Le FC Nantes est en panne d'efficacité en Ligue 1. Enfin, en panne tout court, puisque les Canaris sont sur une série de 12 matches sans victoire, la plus longue série du club dans l'élite. "La situation est préoccupante, a avoué Raymond Domenech après le nul contre le RC Lens (1-1). On n'a pas gagné depuis 11 (12 désormais, ndlr) matches. Mais on peut aussi se dire que sur trois matches, on n'a pas perdu et on a montré quelque chose dans le jeu et la solidité. Mais à un moment, il faut gagner des matches. On peut dire ce qu'on veut, mais il faut que ça se concrétise." Le manque d'agressivité et de volonté offensive est flagrant dans une équipe qui, pour le moment, s'arcboute en défense. "Mais au-delà de la solidité défensive, il faut désormais faire preuve d'agressivité et gagner", a renchéri le coach du FC Nantes. Et pour cela, les jaune et Vert étudient la possibilité de faire venir un renfort offensif lors des derniers jours du mercato d'hiver.

Un ancien du Stade Rennais dans le viseur

Après avoir essuyé le refus de Nicolas de Préville, en poste chez les Girondins de Bordeaux qui semblent peu à peu retrouver des couleurs, le FC Nantes se penche sur un joueur bien connu chez le voisin Rouge et Noir. En effet, selon le média grec Enwsi, Nantes aurait déposé une offre de 500 000 euros pour l'attaquant de l'AEK Athènes, Neslon Oliveira. Le Portugais était passé par le Stade Rennais en 2013-2014, sans laisser un souvenir impérissable. À 29 ans, Nelson Oliveira a marqué 5 buts cette saison avec l'AEK et est en fin de contrat en juin prochain. Une arrivée qui pourrait être intéressante pour le FC Nantes, actuellement 17e attaque de Ligue 1. L'expérience de l'international portugais (17 sélections) serait de bon aloi pour des Canaris qui piochent vraiment dans le secteur offensif.













Par Matthieu