ASSE Mercato : Pape Cissé est à Sainté, signature imminente

Publié le 28 janvier 2021 à 21:30

L' ASSE tient son défenseur central tant attendu. Attendu ce jeudi, Pape Abou Cissé est arrivé à Saint-Étienne et s’est immédiatement rendu à l’Etrat. Il devrait y passer la visite médicale, régler les derniers détails administratifs et signer son contrat, sauf revirement de dernières minutes.

L'ASSE a raté William Saliba, mais s’offre Pape Abou Cissé. Ce n’est pas encore fait officiellement, mais c’est imminent. Le défenseur de l’Olympiakos Le Pirée (Grèce) a débarqué dans la cité ligérienne pour s’engager avec l’AS Saint-Étienne. Le quotidien Le Progrès confirme l’arrivée du Sénégalais, ce jeudi, « aux alentours de 17h30 à centre d’entraînement Robert-Herbin, où il va passer sa visite médicale ». S’il passe les tests médicaux et physiques sans souci, l’ancien joueur de l’AC Ajaccio (Ligue 2) va signer un contrat de six mois, soit jusqu’en juin 2021, sous la forme d’un prêt payant de 600 000 euros. Le bail de Pape Abou Cissé à l'ASSE est assorti d’une option d’achat estimée à 13 M€.

La recrue des Verts alignée contre l'OGC Nice ?

À la recherche d’un arrière axial depuis la fin la trêve hivernale, afin de colmater ses brèches défensives, l’AS Saint-Étienne souhaite qualifier rapidement le transfuge du championnat grec, afin de disposer de ses services, dès ce samedi 30 janvier 2021, contre l’OGC Nice, à l’Allianz Riviera. Pape Abou Cissé arrive chez les Stéphanois avec son expérience du haut niveau, car il a disputé la Ligue des champions et la Ligue Europa avec La Lengende. Rappelons que l'ASSE a encaissé 35 buts en Ligue 1, en 21 journées. L'équipe de Rudi Garcia est ainsi la 5e plus mauvaise défense du championnat. Harold Moukoudi, Timothée Kolodziejczak et Panayiótis Rétsos ont montré leurs limites.













Par ALEXIS