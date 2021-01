OL Mercato : Ça se dispute en Ligue 1 pour un renfort estival

Publié le 29 janvier 2021 à 06:00

L’Olympique lyonnais a créé la surprise l’été dernier en allant chercher Djamel Benlamri. Arrivé libre, le défenseur algérien de l’ OL se retrouve courtisé par certains rivaux de Ligue 1.

L’ OL menacé pour Djamel Benlamri

L’Olympique lyonnais a connu un important dégraissage lors du dernier mercato. En défense, Lyon a notamment cédé Joachim Andersen et Fernando Marçal. Pour compenser ces départs, la direction de l’ OL s’est contentée de signer l’Algérien Djamel Benlamri. Le défenseur de 31 ans est arrivé libre en provenance d’Al Shabab (Arabie saoudite) et s’est engagé pour une année plus une en option. Seulement, le champion d’Afrique 2019 est cantonné à un rôle de remplaçant par Rudi Garcia. Le coach de Lyon préfère la charnière Marcelo-Denayer. Laquelle donne d’ailleurs satisfaction. De son côté, l’Algérien ronge son frein. Il n’a joué que trois matchs (49 minutes) cette saison. Sa dernière apparition remonte au 6 janvier lors d’un court succès contre le RC Lens (3-2). Il n’avait disputé que deux petites minutes. Alors qu’il ne dispose que d’un temps de jeu famélique, l’Algérien a tapé dans l’œil de certains rivaux.

Deux clubs de Ligue 1 intéressés par Benlamri

Après des révélations de la presse algérienne, c’est au tour de Foot Mercato de confirmer des intérêts de certains clubs de l’élite pour Djamel Benlamri. Le défenseur central serait notamment courtisé par le FC Lorient. Le promu vit une saison compliquée pour son retour dans l’élite. Les hommes de Christophe Pélissier ne pointent qu’à la 19e place et possèdent la deuxième plus mauvaise défense du championnat. Les Merlus ont déjà concédé 40 buts en 21 journées. Autre club en difficulté, l’OGC Nice serait aussi intéressé par Benlamri. Mais il n’est pas une priorité pour les Aiglons proches de recruter Jean-Clair Todibo. L’avenir de l’Algérien à Lyon est d’autant plus préoccupant que Joachim Andersen va revenir au club l’été prochain.













Par Ange A.