PSG Mercato : Pochettino ouvre la porte à Sergio Ramos

Publié le 29 janvier 2021 à 09:15

Le PSG est toujours à l'affût de gros coups à réaliser pendant le mercato. En plus de Messi au Barça, Leonardo s'est penché sur le cas de Sergio Ramos au Real Madrid. Dans un long entretien accordé au média espagnol, Marca, c'était au tour de Mauricio Pochettino d'évoquer le joueur.

Prolongation mal engagée au Real Madrid

Sergio Ramos n'a plus que quelques mois de contrat avec le Real Madrid. Le défenseur star du club madrilène, n'est pas satisfait des conditions imposées par sa direction pour le prolonger. Le Real propose une prolongation d'un an supplémentaire, comme pour Luka Modric, mais Ramos souhaite une prolongation jusqu'en 2023. Si son salaire ne connaitra pas une baisse majeure, uniquement les 10% de déduction, qui sera imposée à l'ensemble du personnel du club, le capitaine du Real estime qu'il mérite plus de considération. Le salaire n'est pas un point bloquant, le joueur comprend la situation économiques actuelle et se sent prêt à faire des efforts. Cependant, la durée du contrat est difficilement négociale pour lui. Les derniers échos rapportent que Sergio se donne jusqu'à courant février pour se décider. Il se serait aussi mis à l'écoute d'offres en provenance d'autres clubs.

Mercato : Pochettino voit Ramos au PSG

Compte tenu de la situation de Ramos et le peu d'optimisme quant à sa prolongation au Real Madrid, le PSG se trouve en bonne position pour ouvrir des discussions. Pochettino dans un entretien donné à Marca, a évoqué le cas de Mbappé, l'intérêt pour Messi et aussi Sergio Ramos : " Depuis un mois, j'ai rencontré des joueurs avec un grand leadership. Les grands joueurs sont capables de jouer et partager les projets et les cultures mais ils sont très respectueux. La stratégie du PSG, qui l'était déjà il y a des années quand Ronaldinho est venu, c'est de scruter les opportunités du mercato et se pencher sur ceux qui peuvent améliorer ce que l'on a. Nous verrons les prochains mois. Ici, Ramos trouverait un grand club avec l'obsession de toujours gagner. Le PSG est l'un de ces grands clubs au monde ", a déclaré le technicien argentin. Une porte ouverte donc pour Sergio Ramos.













Par Hind