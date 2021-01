ASSE - OGC Nice : Claude Puel comprend la colère des fans

Publié le 29 janvier 2021 à 14:15

L'ASSE doit vite relever la tête après sa correction contre l'Olympique Lyonnais sur sa pelouse (0-5), la semaine dernière. 16es de Ligue 1, les Verts doivent rebondir à Nice et faire ce qu'il faut pour contenir la colère des supporters, dont certains Ultras ont tenu à mettre les points sur les i avec les joueurs et le staff ce vendredi. Claude Puel, lui, comprend le mécontentement des fans.

ASSE : La colère des Ultras est "légitime"

Les supporters ont exprimé leur colère après l'humiliation (0-5) dans le derby face à l'OL. Une quarantaine de membres des Green Angels se sont d'ailleurs entretenus avec le staff et les joueurs à l'issue de la séance d'entraînement ce vendredi matin. "La défaite dans le derby fait mal et c’est normal de ne pas accepter ça, a reconnu Claude Puel. On n’a pas été à la hauteur et c’est regrettable. Surtout dans ce qu’on a pu dégager dans le comportement. La volonté était dispersée." Cette semaine, le maître mot a été de reprendre vite ses esprits. "On s’est appliqué cette semaine à remettre les têtes à l’endroit. Le groupe est uni même si on cherche la petite bête. De l’intérieur, il est conscient de la situation. Il faut le montrer de façon cohérente sur le terrain, à tous ceux qui nous soutiennent."

Pour le coach de l'ASSE, la colère des supporters est légitime. "Personne ne fait exprès d’avoir des manques pendant le derby. On comprend très bien ce qu’ont pu ressentir nos supporters devant leur télé. C’est beaucoup de frustration accumulée. C’est tout à fait légitime de les écouter." Malgré la déception, le technicien de l'AS Saint-Etienne se veut optimiste. "Ça fait mal. On a eu l’impression de ne pas exister dans le derby, a reconnu Claude Puel. Il y a de la colère car on n’a pas répondu présent. On ne va pas baisser la tête. On a récupéré Debuchy jeudi, Moukoudi aujourd’hui (vendredi), Monnet-Paquet et Bajic demain (samedi)." De bon augure avant d'affronter l'OGC Nice, dimanche (13h), pour la 22e journée de Ligue 1, maintenant que les Verts voient le Covid-19 s'éloigner.

Claude Puel veut voit ses joueurs réagir face à l'OGC Nice

"Les deux derniers joueurs tombés malades ne seront pas disponibles (Silva et Souci)", a néanmoins nuancé l'entraîneur stéphanois. Sissoko et Boudebouz ont des douleurs au genou. Je compterai éventuellement sur ou deux joueurs qui auront signé, ce qui n’est pas encore le cas." Claude Puel parle ici du défenseur Pape Abou Cissé, arrivé de l'Olympiakos mais pas encore enregistré par la Ligue. Et d'un éventuel autre renfort... Mais la réponse se trouve au sein de l'effectif et pas dans le mercato. "Je veux que mon équipe regarde devant et se prépare bien, avec tous ses armes", a lancé le coach de l'ASSE. "Nice a été déstabilisée avec la perte de Dante. Il y a des similitudes avec nous lorsqu’on a perdu Wesley (Fofana). Le match sera très difficile face à une équipe convalescente et nous qui voulons repartir de l’avant."













Par Matthieu