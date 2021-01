OM : Valentin Rongier balance tout sur l'ambiance du vestiaire

Publié le 29 janvier 2021 à 19:15

Alors que l'OM est en pleine crise interne, les rumeurs et les informations sur une supposée mésentente au sein du groupe marseillais vont bon train. Interrogé sur ces dernières supputations, Valentin Rongier a tenu à clarifier la situation sur ce climat nauséabond au sein du club phocéen et a contredit son coach André Villas-Boas.

Rongier défend Payet et Thauvin

Présent au club depuis un an et demi maintenant, Valentin Rongier s'est rapidement imposé comme un leader tant sur le terrain que dans le vestiaire. L'ancien Nantais y est très apprécié et est donc forcément au courant de tout ce qu'il s'y passe. Ces derniers temps, des rumeurs émanent sur une probable discorde au sein du vestiaire marseillais entre deux des cadres de l'OM : Florian Thauvin et Dimitri Payet. Une information confirmée la semaine dernière par André Villas-Boas, et sur laquelle Rongier a tenu à démentir : "Ça fait un an et demi que je suis là, je n’ai jamais senti de tension entre eux. C'est facile de leur taper dessus quand ça va mal, parce que ce sont nos leaders techniques, mais je n'ai jamais senti de tension particulière entre les deux."

Il appelle à l'union sacrée du côté de l'OM

L'intention première du natif de Mâcon reste néanmoins que son club rectifie le tir en Ligue 1. En effet, Marseille reste sur trois défaites en championnat et est en chute libre en classement. Désormais sixièmes, le seul refuge est le travail, qui doit s'effectuer collectivement selon Rongier : "Tout le monde est concerné. Collectivement, le fait de ne pas être performants, ça ne nous fait pas de la bonne pub individuellement, chacun a sa situation, mais tout le monde doit travailler. " Il ne reste plus qu'à espérer pour les fans du club olympien que les membres de cet OM auront entendu l'olifant qu'a fait sonner Valentin Rongier cet après-midi.













Par Chemssdine