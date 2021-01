Bordeaux : Gasset tire le positif après la défaite à Lyon

Publié le 30 janvier 2021 à 02:00

Les Girondins de Bordeaux se sont inclinés (2-1) sur la pelouse de l’Olympique lyonnais vendredi. Jean-Louis Gasset a noté un point de satisfaction malgré ce revers.

Fin de série pour les Girondins de Bordeaux à Lyon

Les Girondins de Bordeaux ne sont plus invaincus en 2021. Vendredi, le FCGB a été dominé sur la pelouse de l’OL (2-1). Samuel Kalu (55e) a répondu à l’ouverture du score de Karl Toko Ekambi (32e). Les Girondins ont cédé en fin de rencontre sur un coup de génie de Léo Dubois (90e+2). Ce revers met un terme à la série de quatre matchs sans défaite du club au scapulaire. Les hommes de Jean-Louis Gasset restaient d’ailleurs sur trois victoires de rang en championnat. Ils pointent à la 7e place de Ligue 1 et font du surplace dans la course à l’Europe. Malgré cette défaite contre Lyon, le coach bordelais a tiré le positif après la rencontre.

Gasset confiant pour la suite après la défaite contre l’OL

« On n’a pas bien joué une ou deux situations de frappe de Hwang et de Poundjé, notamment. Mais j’ai aimé mon équipe. Bien sûr, c’est Lyon en face […] On n’est pas dans la même cour. En même temps, on perd à la dernière seconde sur un but venu d’ailleurs. Il y a de la déception mais aussi des espoirs si on maintient l’état d’esprit », a confié Jean-Louis Gasset selon les propos rapportés par L’Équipe. Mercredi, Bordeaux jouera encore un autre gros avec la réception du Lille OSC, actuel 3e de Ligue 1 en attendant sa rencontre contre le Dijon FCO dimanche.













Par Ange A.