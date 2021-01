OL : Anthony Lopes reçoit un étrange conseil pour ses sorties

Publié le 31 janvier 2021 à 06:30

Gardien titulaire de l’ OL, Anthony Lopes n’est pas très apprécié par ses adversaires. La faute à ses sorties aériennes souvent jugées dangereuses. Coéquipier du Portugais à Lyon, Marcelo Guedes s’est exprimé sur le sujet.

OL : Marcelo Guedes file un conseil à Lopes

Comme par le passé, Anthony Lopes a encore fait parlé de lui avec ses sorties aériennes. Cette saison, le portier portugais s’est encore montré dur sur l’homme. L’Angevin Romain Thomas et le Brestois Steve Mounié ne diront pas le contraire. Les deux joueurs l’ont échappé belle en allant au contact avec le portier de l’ OL. Celui-ci se retrouve d’ailleurs sous le feu des critiques pour ces sorties jugées « dangereuses ». Déjà défendu par Rudi Garcia, le portier lyonnais vient de recevoir le soutien de Marcelo Guedes. Le défenseur brésilien estime que son coéquipier est dans son droit. « Lopes n’a plus rien à prouver […] De plus, il doit être dur comme il l’est. Un gardien doit être dur, être un peu fou », a déclaré le joueur à One Football.

Le message de Marcelo aux détracteurs de Lopes

Pour Marcelo Guedes, les contacts font partie du football. « Je lui dis : "Si je suis sur le ballon et que tu dois m’enlever la tête pour sauver le ballon, fais-le" », a concédé le Brésilien. Il en a profité pour se prononcer sur les critiques dont fait l’objet Anthony Lopes. « Bien entendu, certains anciens joueurs ou rivaux ont parlé et nous savions qu’ils n’allaient pas lui montrer de l’amour. La critique fait toujours partie du football, c’est naturel. Il doit donc la gérer sereinement en sachant que nous avons confiance en lui », a poursuivi le défenseur central de l’ OL. Comme pour dire que le Portugais devrait encore faire parler de lui d’ici la fin de la saison.













