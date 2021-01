OGC Nice - ASSE : Les Stéphanois renouent avec la victoire

Publié le 31 janvier 2021 à 16:00

Lors d'un match à gros enjeux pour les deux équipes, l'ASSE l'a emporté face à l'OGC Nice (1-0). Les Stéphanois qui n'avaient plus gagné depuis le 16 décembre et le match contre les Girondins de Bordeaux, ont renoué ce dimanche avec la victoire.

L'ASSE l'emporte sur le fil

Une victoire pour se rassurer. C'était l'enjeu pour les deux équipes qui traversent une période compliquée. La première période du match reflétait bien l'état d'esprit de chaque côté. On a assisté à une entame de match timorée, qui a vu quelques occasions franches, mais sans réussite. Du côté de l'ASSE, une tentative qui rate le cadre de Hamouma (22e) et des efforts de Bouanga sur deux centres, sans plus de réussite. Du côté de Nice, beaucoup de difficulté à sortir du pressing stéphanois et une occasion sur une frappe enroulée d'Amine Gouiri qui passe à côté (35e). En deuxième période, les Verts continuent à pousser et tentent encore de tirer au but. Mais ce n'est qu'à la 88e, que la situation se débloque, grâce à Charles Abi, rentré en toute fin de match. C'est lui qui quelques minutes après son entrée, ouvre le score pour Saint-Etienne sur un centre de Miguel Trauco. Le score en restera là. Une victoire arrachée sur le fil, mais trois points très importants pour les hommes de Claude Puel. Une semaine après le derby perdu à domicile, face à l'OL (5-0).

Un soulagement

Claude Puel avait assuré en conférence de presse d'avant match, que son groupe restait uni malgré les difficulté. Cela a été nettement visible ce dimanche face à Nice. Sentiment exprimé aussi par l'homme qui a débloqué la situation et donné la victoire aux siens, Charles Abi : " Quand une entrée s'avère efficace et décisive, c'est important. On était dans une période difficile. On a donné une bonne image, fait un bon match, avec de l'envie. On est récompensés par cette victoire et c'est mérité pour le groupe. On espère que ce sera le début d'une série, c'est tout le mal que l'on se souhaite ", a déclaré le joueur. Même son de cloche du côté de Claude Puel : " Ça tourne dans le bon sens, on est enfin récompensés. On a été tendu en début de match mais c'est bien, les joueurs se sont donnés les moyens, ont été compacts, présents dans la récupération du ballon. Je regrette de ne pas plus capitaliser, quand on domine comme ça un match on doit marquer plus. C'était un match important après le derby, il fallait revenir à des bases avec de la qualité de jeu, de la récupération collective, tout ce qu'on a pu voir avant le derby " (Source Envertetcontretous.fr). Il faudra maintenant que l'ASSE continue sur cette lancée, pour mettre de la distance avec la zone de relégation et s'assurer une place en ligue 1 la saison prochaine.













Par Hind