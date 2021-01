FC Lorient - PSG : Pochettino ne se cherche pas d'excuses

Publié le 31 janvier 2021 à 19:20

Le PSG s'est incliné face au FC Lorient ce dimanche (2-3). Une défaite inattendue et la première de l'entraîneur argentin, Mauricio Pochettino. Après le match, le coach s'est voulu rassurant, et parle d'un simple accident.

Pochettino a un grand chantier au PSG

Cela devait arriver. Après avoir enchainé 5 matchs sans défaites, le PSG connait son premier revers sous l'ère Pochettino. Les Parisiens se sont inclinés au Moustoir face à des Lorientais déterminés et créatifs. Une défaite qui rappelle que le technicien argentin a encore un grand chantier devant lui. Après un mois au club, il peut commencer à travailler sur les lacunes de cette équipe. Cependant, dans un club comme le PSG, le temps est un luxe. Paris est engagé dans la ligue des champions et d'importantes échéances approchent rapidement. Déjà dimanche prochain face à l'OM, cette fois en match retour de ligue 1, ensuite ça sera le Barça en 8e de finale de Champions League. Le match contre Lorient, a également révélé les différents états de forme des Parisiens. Si Neymar revient bien après sa blessure en décembre, tous ses coéquipiers ne sont pas sur la même dynamique. Mbappé après un bon match contre Montpellier où il avait signé un doublé, est repassé au travers à Lorient. Quasiment invisible, lui, comme Di Maria, qui n'a eu aucun impact dans ce match. L'absence de Marquinhos se fait elle aussi sentir. Le PSG paraissait moins serein et attentif dans ses replacements défensifs. La charnière Kimpembe- Kehrer n'a pas passé le test de la rencontre, pas plus que Sergio Rico, venu remplacer Keylor Navas (blessé contre Montpellier). A cela s'ajoute une autre absence de taille, celle de Marco Verratti, testé positif au Covid-19.

Un simple accident

Questionné après le match sur les raisons de la défaite, Mauricio Pochettino n'a pas cherché à se trouver des excuses, mais évoque un accident : " C'est un accident, comme ça peut arriver dans le football, estime l'entraîneur. Si on n'est pas à 100%, ce genre de choses peut arriver. On cherche en permanence à s'améliorer, à travailler. Quand tu perds, tu cherches toujours à savoir pourquoi. Je suis le premier responsable. On a été trop lents dans le jeu, on a donné trop d'options à Lorient. On voulait faire autre chose mais on n'a pas réussi. On va essayer de s’améliorer et d'être meilleurs au prochain match." Le technicien n'a pas voulu non plus justifier cette déconvenue par l'absence de certains de ses cadres, notamment celle de Marco Verratti : " C’est un joueur important pour nous mais on doit savoir jouer sans certains joueurs, son absence ne peut pas être une excuse ", a souligné l'Argentin. A lui maintenant, de corriger le tir avant la prochaine journée.













Par Hind