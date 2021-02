RC Strasbourg Mercato : Officiel, Kenny Lala à l'Olympiakos

Publié le 01 février 2021 à 12:10

Le transfert de Kenny Lala du RC Strasbourg était dans les tuyaux ces derniers jours de mercato. C’est désormais officiel, ce lundi. Le défenseur a rejoint l’Olympiakos Le Pirée, comme pressenti.

Le RC Strasbourg a annoncé officiellement le transfert de Kenny Lala à l’Olympiakos Le Pirée, ce lundi 1er février, dernier jour du match des transferts de l’hiver. Le défenseur de 29 ans a signé un contrat de trois saisons et demie avec le club alsacien. Il est donc lié au club grec jusqu’en juin 2023. « Le club remercie Kenny pour tout ce qu’il a apporté au cours des quatre dernières années et nous lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière », a réagi Marc Keller, président du Racing Club de Strasbourg Alsace dans un communiqué, sur le site internet du club. L’arrière latéral droit avait rejoint le RC Strasbourg en 2017 en provenance du RC Lens. Il a joué 131 matchs avec le RCSA et a été vainqueur de Coupe de la Ligue en 2019 sous le maillot alsacien. Le natif de Villepinte était encore sous contrat avec les Bleu et Blanc jusqu’en juin 2021.

Frédéric Guilbert à la place de Kenny Lala

Pour remplacer Kenny Lala, les Strasbourgeois ont recruté Frédéric Guilbert. Le défenseur formé au SM Caen et passé chez les Girondins de Bordeaux a été prêté par Aston Villa (en Premier League), jusqu'en juin 2021. Il n'avait pas de temps de jeu chez les Villan et espère se relancer en Ligue 1. « J’ai hâte de retrouver du temps de jeu. Je me sens prêt physiquement, il ne manque que les matchs, la compétition », a déclaré la recrue, tout heureuse de signer « dans un club sérieux ». « Je n’arrive pas tout à fait en terrain inconnu. Je vais retrouver Alex Djiku (avec lequel il a évolué à Caen) et Bingourou Kamara. Cela va faciliter mon intégration », a rappelé Frédéric Guilbert.













