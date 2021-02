LOSC : Un départ et une bonne nouvelle de fin de mercato

Publié le 01 février 2021 à 13:50

Le LOSC vit un mercato plutôt calme et poursuit son bonhomme de chemin en Ligue 1. Grâce à leur court mais précieux succès (1-0) contre Dijon FCO dimanche au stade Pierre-Mauroy, les joueurs de Christophe Galtier ont repris la première place du championnat à la faveur de la défaite surprise du PSG à Lorient (2-3). Parallèlement, les Lillois prêtent leurs jeunes, se séparent de leurs indésirables et parviennent à conserver leurs pièces maîtresses.

Mercato : Cheick Niasse s'en va

Les joueurs de Christophe Galtier ont repris la tête de la Ligue 1 au PSG ce week-end. L'équipe nordiste se place en candidat de plus en plus sérieux au titre, notamment compte tenu des graves défaillances qui persistent chez les champions de France en titre. Et cet hiver, Lille OSC a tout fait pour conserver un effectif compétitif, comme promis par Olivier Létang à son entraîneur et aux supporters lillois lors de son intronisation en décembre. Après les prêts de Abou Ouattara à Amiens SC en Ligue 2, d'Usman Simbakoli au Stade lavallois en National et le départ d'Adama Souamoro à Bologne en Serie A, le LOSC devrait enregistré un dernier départ, celui de Cheick Niasse. Peu utilisé cette saison par Galtier, avec seulement une apparition face au Celtic Glasgow en Ligue Europa, le milieu de terrain de 21 ans va être prêté en Grèce, au Panathinaïkos, selon L'Equipe. Actuel cinquième du championnat, le Pana pourra offrir un peu de temps de jeu à Cheick Niasse, qui part sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison.

Sven Botman reste au LOSC cette saison

Parallèlement, le LOSC semble définitivement parvenu à conserver l'une des révélations de la saison, Sven Botman. Le défenseur central a été un temps évoqué du côté de Liverpool, compte tenu de profond désir de Jürgen Klopp et faire venir un renfort dans ce secteur cet hiver, notamment à la suite de la grave blessure d'un autre Néerlandais, Virgil van Dijk. Mais les Reds auraient abandonné la piste, selon les informations de France Football. L'équipe des bords de la Mersey serait même à deux doigts de réaliser un gros "panic buy" en cette fin de mercato. En effet, le départ de Duje Caleta-Car pour Liverpool est une possibilité évoquée par RMC Sport, qui a fait part du refus par l'OM d'une offre de 23 millions d'euros pour le défenseur croate. Le joueur s'est tenu prêt à partir toute la journée de dimanche pour l'Angleterre, mais face à la difficulté de lui trouver un remplaçant, Marseille aurait finalement dit non à cet énorme chèque.













Par Matthieu