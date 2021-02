PSG Mercato : Pochettino se livre au sujet de Neymar et Mbappé

Publié le 02 février 2021 à 07:10

Avec la fin du mercato d'hiver, Leonardo, le directeur sportif du PSG, va se consacrer à l'épineux dossier des prolongations. Le club mène des négociations avec Neymar et Mbappé. Mauricio Pochettino, invité dans l'émission Top of the Foot sur RMC, lundi, s'est livré au sujet des deux stars.

Les négociations avancent bien pour Neymar

La question de la prolongation de Neymar n'a jamais fait de doute. Le club est déterminé à le garder, et le Brésilien semble lui aussi vouloir prolonger son aventure parisienne. Comme il l'avait déclaré dimanche dans un entretien sur TF1 : " Je suis heureux aujourd'hui. Je me sens vraiment heureux. Ça a beaucoup changé, a confié le numéro 10 du PSG. Je ne saurais pas dire exactement pourquoi. Mais aujourd'hui, je me sens bien. Je me suis adapté. Je suis plus calme et je suis très heureux. Je veux rester au PSG. J'espère que Kylian restera aussi. On veut que le PSG soit une grande équipe. " Un son de cloche différent de celui qu'il avait pu avoir il y a un an et demi. Le joueur traversait une mauvaise période à l'époque, et la tentation d'un retour au FC Barcelone se faisait sentir. Le club catalan avait même étudié cette possibilité, mais le PSG a réussi à convaincre le Brésilien de rester. Avec l'arrivée de Mauricio Pochettino, Neymar se sent plus optimiste quant à son avenir. Même ressenti pour l'entraîneur argentin : " Ney et Kylian sont contents. Ils prennent du plaisir ici, et je crois aussi que le club travaille afin qu'ils restent ", a déclaré le coach. Il a précisé toutefois, que ce n'était que son sentiment personnel. Pas encore de confirmation donc. Mais selon les informations de la journaliste Isabela Pagliari plus tôt en janvier, les négociations seraient en bonne voie. Neymar devrait signer un contrat plus avantageux, avec une nette revalorisation salariale.

Mercato : Kylian va rester au PSG selon Pochettino

Si le dossier "Ney" avance bien, celui de Kylian Mbappé semble un peu plus compliqué. Le joueur s'était exprimé sur son avenir en janvier, en déclarant qu'il était "en pleine réflexion". Il avait laissé planer le doute, mais pour Pochettino c'est une bonne chose : " Je ne suis pas là pour commenter les phrases de Kylian, mais ça a été très positif (le fait qu’il parle, ndlr), estime l'Argentin. Je suppose que pour tous les fans du PSG, c’était une bonne chose de sa part ". Il a confié également qu'il était très optimiste pour les prolongations de Neymar et Mbappé : " Je crois que les deux vont rester, et vont rester beaucoup de temps au PSG. Et je n’ai aucun doute, je suis très optimiste, le club est en train de travailler pour réussir à les garder avec nous. " Kylian Mbappé qui est courtisé depuis un moment par le Real Madrid, attend du club des garanties, financières mais également sportives, afin de prolonger. Un dossier qui animera sans doute le prochain mercato, cet été.













Par Hind