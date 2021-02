OL Mercato : Mattia De Sciglio a tranché pour son avenir

Publié le 02 février 2021 à 12:00

Prêté gratuitement à l'OL par la Juventus, Mattia De Sciglio devrait retourner en Italie à l’issue de son contrat d’une saison, le 30 juin 2021. À cinq mois de cette échéance, le défenseur a annoncé la couleur sur son avenir.

OL : De Sciglio, « ça ne me dérangerait pas de rester à Lyon »

Mattia De Sciglio poursuit la saison à l'OL. Avant la fermeture des portes du mercato hivernal, lundi soir, l’arrière droit prêté par la Juventus à l’Olympique Lyonnais a livré des informations sur son avenir. Cela, pendant la conférence de presse relative au match qui oppose Lyon au Dijon FCO, mercredi (21h), au stade Gaston Gérard. « Je suis concentré sur le présent, je veux faire des bons matchs ici jusqu’à la fin du championnat… », a déclaré l’international italien d’entrée.

L’objectif de Mattia De Sciglio est en effet de jouer régulièrement, afin d’être sélectionné pour l’Euro 2020 qui se jouera à l’été 2021. « J’espère être appelé pour la coupe d’Europe et après on verra », a-t-il indiqué ensuite. Le joueur de 28 ans est certes sous contrat avec la Vieille Dame jusqu’en juin 2022, mais il peut songer à changer de club, car il ne rentre pas dans les plans d’Andrea Pirlo. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il a été envoyé à l'OL. Mattia De Sciglio reste en tout cas ouvert à toute proposition. « Ça ne me dérangerait pas de rester à Lyon », a-t-il lâché.

La Juventus ne compte pas sur le défenseur italien

Gêné par de nombreuses blessures, Mattia De Sciglio a peu joué avec la Juve la saison dernière, sous les ordres de Maurizio Sarri. Il avait pris part à 13 matchs, dont 9 en Serie A. Le départ de Sarri et l’arrivée de Pirlo en août 2020 n’ont rien changé pour le natif de Milan. Il est resté parmi les indésirables jusqu’à ce qu’il soit prêté à l’Olympique Lyonnais, en toute fin du mercato estival, le 5 octobre. À Lyon, il a joué 14 matchs de Ligue 1, dont 7 avec le statut de titulaire.













Par ALEXIS