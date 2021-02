PSG : Kylian Mbappé en dit plus sur sa relation avec Neymar

Publié le 02 février 2021 à 12:35

Depuis leurs arrivées au PSG à l'été 2017, Neymar Jr et Kylian Mbappé ont créé l'un des duos d'attaque les plus dangereux d'Europe et l'un des meilleurs de l'histoire de la Ligue 1. Suite aux récentes déclarations du virtuose brésilien encensant son "frère" Kylian Mbappé, ce dernier n'a également pas manqué d'éloges pour son coéquipier.

L'intégration au PSG facilitée grâce à Neymar

Ayant déboursé près de 400 millions pour s'offrir le duo Neymar-Mbappé, le Paris Saint-Germain s'est donné les moyens de garnir encore plus son armoire à trophées. Malgré une légère déception de ce point de vue, cette association a fait rêver de nombreux amateurs de football et a notamment permis au club de la capitale d'atteindre une finale de Champions League. Interrogé par France Football, le champion du monde français est revenu sur les propos élogieux de son ami lors d'une interview récente, et a tenu à le remercier pour l'avoir intégré rapidement au groupe parisien : "Je n’oublierai pas comment il m’a aidé au début… Quand tu as 18 ans et que tu débarques dans un tel vestiaire, ce n’est jamais facile. Dans ces grands clubs, ta réussite tient à 60% à ton football et à 40% à ton acclimatation dans le vestiaire. Qu’un top joueur t’aide à trouver ta place dans un tel environnement, forcément, ça aide. Et ça ne s’oublie pas. "

Mbappé veut faire encore plus

Intégré rapidement donc, le natif de Bondy a permis au club parisien de remporter de nombreux titres nationaux sans être parvenu à rafler le Graal cet été, en finale de Ligue des Champions. Compétiteur dans l'âme, le produit de l'INF Clairefontaine avoue être satisfait du chemin parcouru, quelque peu initiatique, mais en attend plus pour la suite : "On est entre 70 et 80% de notre potentiel. On a déjà "donné", hein. Mais je sais que l’on peut faire encore plus. Je comprends certaines frustrations à notre égard, même si, quand je regarde un peu en arrière, ce que j’évite de faire généralement, je me dis : "Ah, ce n’est pas trop mal quand même…" Ayant déjà réalisé de grandes choses à seulement 80% de son potentiel, Kylian Mbappé parviendra-t-il à atteindre les 100% avec Mauricio Pochettino et le PSG, ou devra-t-il partir dans un plus grand club comme le Real Madrid. L'avenir nous le dira mais le silence du joueur sur sa prolongation et les déboires financiers du club parisien pourraient nous donner un début de réponse.













Par Chemssdine