OL Mercato : Jean-Michel Aulas rêve d'attirer José Mourinho

Publié le 02 février 2021 à 16:35

Auteur d'une saison exceptionnelle, l'OL est un club de plus en plus attractif depuis quelques années maintenant. Souhaitant renouer avec son glorieux passé, Jean-Michel Aulas a de grands projets pour l'avenir de son club et souhaiterait enrôler un entraîneur de classe mondiale pour la relève de Rudi Garcia en la personne de José Mourinho.

Des contacts avaient été établis en 2019

Deuxièmes de Ligue 1 au bout de 22 journées, tout roule du côté de l'Olympique Lyonnais. Déployant un jeu flamboyant et disposant d'un effectif pléthorique, Rudi Garcia et ses hommes jouent clairement le titre cette saison. Une satisfaction pour l'ancien entraîneur de l'OM et du LOSC, très décrié à son arrivée pour ses antécédents notamment surtout lors de son aventure chez l'autre Olympique. Sa nomination avait donc fait grand bruit mais dans un extrait de l'émission "Comme jamais" qui sera diffusé sur RMC Sport ce vendredi, Jean-Michel Aulas avoue que la piste prioritaire était José Mourinho : "Déjà c'est pas un coup de fil au départ, c'est un sms pour lui dire qu'il y a un intérêt à se rencontrer. Et lui, il me répond, je ne sais plus exactement la formulation, mais qu’en fait, il était pratiquement engagé avec un autre club, alors qu’en fait, on savait que ce n’était pas vrai. Parce que, en particulier en Angleterre, je connais bien le président Lévy de Tottenham, donc je savais que ce n’était pas acquis. "

José Mourinho, coach de l'OL à l'avenir ? C'est possible selon Aulas

Un rendez-vous manqué sur lequel celui qui est président de l'OL depuis 1987 compte bien capitaliser. En effet, l'homme d'affaires de 71 ans a relancé le technicien lusitanien et laisse planer le doute sur une éventuelle signature de ce dernier à la tête du club septuple champion de France : "Je l’ai relancé à partir du sms pour lui dire, si c’était une appréhension sur le plan économique, qu’on était devenu plus grand qu’il ne l’imaginait. Il m’a rappelé pour me dire lui-même qu’il était effectivement engagé, sans dire avec quel club, même si on a su plus tard que c’était Tottenham. Mais que, par contre, il ne fermait pas la porte pour l’avenir (...) Il y a eu des échanges très flatteurs par sms. C’était valorisant pour moi et je lui ai aussi dit mon respect pour son parcours. Mais je crois qu’il va faire un certain nombre de choses prochainement. " Une information qui devrait donner le sourire à tous les supporters des Gones.













Par Chemssdine