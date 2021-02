Paris SG : Prolongation de Neymar, c'est pour cette semaine !

Publié le 02 février 2021 à 16:05

Sujet chaud depuis plusieurs longues semaines, la prolongation de Neymar semble avancer très positivement, annonce un grand média brésilien. La star du PSG, sous contrat jusqu'en juin 2022 et pièce maîtresse de l'équipe de Mauricio Pochettino, devrait parapher un nouveau bail de quatre saisons dont l'annonce officielle pour être faite dans le courant de la semaine. La fin d'un dossier compliquée et un soulagement pour Leonardo et l'état-major du Paris Saint-Germain.

Neymar tout proche de prolonger au Paris SG !

Le grand média brésilien TNT Sports, par l'intermédiaire de son journaliste Marcelo Belcher, vient de lâcher une information importante dans le cadre de la prolongation de la star du Paris Saint-Germain, Neymar. Sous contrat jusqu'en juin 2022, le n°10 parisien est toujours en discussion avec ses dirigeants, Leonardo en tête. Le directeur sportif du club champion de France tente d'arracher la signature de Neymar depuis de longues semaines, et serait sur le point d'y parvenir. "Neymar est sur le point de signer un renouvellement avec le Paris SG, qui pourra être annoncé plus tard cette semaine. Le contrat serait d’une durée de quatre ans", a tweeté TNT Sports Brasil, compte suivi par plus de trois millions d'abonnés. Une excellente nouvelle pour Leonardo, Nasser al-Khelaïfi et tout l'état-major qatarien, qui voulait absolument faire de l'ancien Barcelonais la pierre angulaire du projet parisien pour les années à venir.

Après Neymar, reste à régler le cas Kylian Mbappé

Neymar est arrivé à Paris en 2017 et porte cette saison l'équipe sur ses épaules. Depuis plusieurs, il est très difficile de faire des reproches au Brésilien, tant il semble un grand au-dessus de ses coéquipiers et a adopté une attitude de leader. Ce n'est pas le cas de Kylian Mbappé, dans la même situation que Neymar d'un point de vue contractuel, mais dont les discussions paraissent bien plus difficiles. L'international français hésite entre poursuivre l'aventure parisienne et tenter de franchir un nouveau palier ailleurs en Europe, du côté du Real Madrid ou de Liverpool. Si Leonardo dit avoir "de bonnes sensations" dans ce dossier, Kylian Mbappé, lui, préfère prendre le temps de "la réflexion". Avec la signature plus que probable désormais de Neymar, Leonardo et le Paris Saint-Germain ont un souci de moins en tête, à seulement deux semaines d'un choc en huitièmes de finale de la Ligue des champions face au FC Barcelone.













Par Matthieu