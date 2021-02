AS Monaco : Kovac fait le point avant la réception de Nice

Publié le 02 février 2021 à 19:20

Surfant sur une vague incroyable en Ligue 1, l'AS Monaco est revenu à trois longueurs du PSG, troisième du classement. Une situation forcément appréciable pour Niko Kovac, qui entraîne pour sa première saison sur le banc du club monégasque, qui a fait un point complet sur la situation de son club avant la réception de l'OGC Nice, ce mercredi (21h), pour la 23e journée du championnat de France.

Ligue 1 : Niko Kovac veut éviter l'enflammade

Quel début d'année magistral du côté de Monaco ! Disputant cinq matchs de championnat en 2021, le club asémiste reste sur cinq victoires en proposant un jeu flamboyant et en se montrant solide défensivement. Tant de signaux positifs qui laissent entrevoir de belles choses pour le club de la Principauté, revenu à six points du leader lillois. Une excellente période qui ne doit pas être un motif pour s'enflammer selon Niko Kovac, l'entraîneur de l'ASM qui appelle à capitaliser sur cette bonne série : "Le monde va vite ! Si vous regardez les deux dernières saisons et les difficultés qu'a connues le club, parler de titre, ça fait vraiment beaucoup... Ce serait un miracle qu'on le remporte. Je reste sur ce que j'ai déjà dit : on doit accroître l'écart qu'il y a avec les équipes qui sont derrière nous, et quand il ne restera que quelques matches, on pourra éventuellement regarder devant. Mais ces équipes qui sont devant nous ont des structures top. On doit rester calmes."

L'AS Monaco devra se méfier de l'OGC Nice

Pour ce faire, le club monégasque devra au préalable se défaire de l'OGC Nice ce mercredi. Le Gym est dans une forme diamétralement opposée, restant notamment sur une défaite en toute fin de match face à une équipe moribonde de Saint-Etienne. Une mauvaise forme qui ne doit pas être pris en compte selon le technicien croate de l'AS Monaco, qui se méfie des capacités niçoises à l'extérieur, d'autant plus dans un derby : "C'est un derby. Quand il y a ce genre de rencontres, vous pouvez oublier le classement. J'ai moi-même joué beaucoup de derbies et ce sont des matches spéciaux. Quand on voit que Nice a gagné dix-huit de ses vingt-six points à l'extérieur, cela montre la qualité que cette équipe a. ils voudront se montrer à eux-mêmes et à leurs supporters qu'ils sont de retour. Mais notre but est aussi de remporter ce derby. On veut également rendre nos supporters heureux." Un appel au sérieux lancé par l'ancien coach du Bayern Munich, dont nous verrons l'écho dans le vestiaire monégasque ce mercredi à l'occasion d'un match qui s'annonce passionnant.













Par Chemssdine