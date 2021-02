Stade Rennais Mercato : L'adieu de Daniele Rugani au SRFC

Publié le 02 février 2021 à 21:05

Parti du Stade Rennais dans les dernières heures du mercato de janvier 2021, Daniele Rugani est retourné en Italie avec un bon souvenir de son passage à Rennes et en Ligue 1.

Stade Rennais : Rugani remercie le club breton

Daniele Rugani (26 ans) n’a pas réussi à s’imposer au Stade Rennais où il était prêté par la Juventus début octobre 2020 pour une saison. Au bout de quatre mois en Bretagne, le défenseur central a rompu son contrat, de commun accord avec le club breton. Et il a filé à Cagliari (en Serie A), toujours sous la forme d’un prêt, pour y finir l'exercice 2020-2021. L’international italien (7 sélections) a fait ses adieux au SRFC dans un message posté sur son compte Twitter, ce mardi. « Je tiens à remercier le club et mes coéquipiers qui n'ont jamais manqué de me soutenir. Ces quatre derniers mois, dans une ville qui m’a mis à l’aise, a été une expérience que je garderai toujours dans mon cœur », a-t-il écrit.

Deux apparitions pour le défenseur italien avec le SRFC

Le prêt de Daniele Rugani au Stade rennais était payant, d’un montant de deux millions d’euros. En manque de temps de jeu avec l'équipe de Julien Stéphan, il a finalement joué deux matchs avec les Rouge et Noir, soit un match de 90 minutes en Ligue 1 et un autre en phase de poule de Ligue des champions (17minutes). Il faut noter que le défenseur de 26 ans s’est blessé (claquage tendineux) en novembre et il a été longtemps gêné par cette blessure. À Turin, le natif de Toscane ne rentre pas dans les plans d'Andrea Pirlo, le nouvel entraîneur de la Vieille Dame. Néanmoins, il est toujours sous contrat avec le club turinois, jusqu'en juin 2023. Son coût sur le marché est estimé à 10 millions d'euros.













Par ALEXIS