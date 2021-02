ASSE - FC Nantes : Pape Cissé et Modeste sont d'attaque

Publié le 03 février 2021 à 10:00

Pour affronter le FC Nantes, l'ASSE peut compter sur ses deux recrues de l’hiver : Pape Abou Cissé et Anthony Modeste. Recrutés dans les derniers jours du mercato, le défenseur et l’attaquant sont qualifiés pour la 23e journée de Ligue 1, ce mercredi soir.

ASSE : Un défenseur et un attaquant en renfort

L'ASSE s’est renforcée dans les derniers instants du marché hivernal, lundi. Claude Puel a accueilli Pape Abou Cissé et Anthony Modeste au sein de son équipe. Le premier est arrivé de l’Olympiakos (Grèce), tandis que le second est en provenance du FC Cologne en Bundesliga. Ils sont tous deux prêtés jusqu’à la fin de la saison actuelle. Ils ont été officialisés respectivement le samedi 30 janvier et le lundi 1er février. Les deux recrues stéphanoises pourront prendre part au match contre le FC Nantes, au stade Geoffroy-Guichard, ce mercredi (21h).

Arrivé sur le fil, Pape Abou Cissé n’avait pas pu être qualifié pour la rencontre de dimanche dernier contre l’OGC Nice. l'ASSE avait néanmoins réussi à rentrer des Alpes Maritimes avec une victoire (1-0). Rappelons que Sainté est parmi les pires défenses et pires attaques de Ligue 1 cette saison, avec 35 buts concédés et 21 buts marqués en 22 matchs. Claude Puel a certes indiqué que les deux recrues ne sont pas « des sauveurs », mais nul doute qu'ils renforceront deux secteurs de jeu qui en ont besoin.

Pape Cissé et Anthony Modeste, rassurants

Pape Abou Cissé et Anthony Modeste ont débarqué à Saint-Étienne avec de grandes ambitions. Le défenseur sénégalais a déclaré, mardi, en conférence de presse : « Nous devons faire en sorte de récupérer le rang que ce club et ses supporters méritent. Le groupe n’est pas à sa place. Nous devons regarder vers le haut ». Quant à l’avant-centre français, il veut écrire une nouvelle page de l’histoire du club ligérien, après celle de son père Guy Modeste. Ce dernier avait été de l’épopée glorieuse de l’AS Saint-Étienne. Il avait porté les couleurs des Verts entre 1973 et 1979.

« Je suis à l'ASSE pour faire le maximum avec mes coéquipiers pour atteindre nos objectifs. J’ai soif de buts… Je me sens mieux et à 100%. […] À moi aussi de m’investir, avec l’expérience que j’ai, pour aider les plus jeunes », a rassuré Anthony Modeste. Rappelons que le nouvel attaquant stéphanois connait bien la Ligue 1 pour avoir joué à l’OGC Nice (son club formateur), chez les Girondins de Bordeaux et au SC Bastia. Il avait également porté le maillot d'Angers SCO en 2009-2010, mais en Ligue 2.

Le groupe de l'ASSE contre le FC Nantes

Claude Puel a retenu 22 joueurs pour la venue du Gym dans le Forez. Ryad Boudebouz et Jean-Philippe Krasso (prêté au Mans FC en National) sont absents : Bajic, Moulin, Green - Moukoudi, Kolodziejczak, Cissé, Trauco, Debuchy, Sow - Camara, Aouchiche, Neyou, Youssouf, Gourna, Moueffek - Abi, Khazri, Modeste, Nordin, Bouanga, Hamouma, Monnet-Paquet.













Par ALEXIS