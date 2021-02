PSG Mercato : Prolongation, Neymar Jr enflamme la toile

Publié le 03 février 2021 à 13:00

Neymar va-t-il rempiler au PSG pour quatre saisons supplémentaires ? Selon l es informations du journaliste brésilien, Marcelo Bechler, la prolongation du contrat de la star brésilienne est dans les tuyaux. Cependant, deux messages postés par le concerné sur les réseaux sociaux, ont jeté le doute sur l'information donnée par son compatriote.

Neymar, « je ne vois aucune vérité »

Neymar a trouvé un accord avec le PSG en vue de la prolongation de son contrat qui expire le 30 juin 2022. C’est l’annonce faite par le confrère brésilien, Marcelo Bechler, mardi. « Je ne vois aucune vérité », a écrit Neymar sur Twitter, ce mercredi 3 février, en plus d'un émoji haussant les épaules. Ce message particulièrement, parmi tant d’autres, a suscité des milliers de ‘’retweet’’ et ‘’like’’. Plusieurs des internautes qui ont réagi à cette phase du meneur de jeu du Paris Saint-Germain et certains médias espagnols ont vite fait de penser à la réponse du Brésilien, sur la prolongation annoncée de son bail à Paris.

La star du PSG dément-elle la prolongation de son contrat ?

Neymar démentait-il ainsi la signature d’un contrat supplémentaire de 4 ans, comme évoqué par son compatriote ? Non, son message « n'a rien à voir » avec l’annonce de Marcelo Bechler, selon la précision apportée par RMC Sport. La radio indique que « Neymar a réagi au nouvel épisode de l'émission de télé-réalité, "Big Brother Brasil 21" (BBB 21), dont il est un grand fan ». En effet, le N°10 du PSG « prend très souvent la parole sur ce sujet et provoque même de vives réactions au Brésil sur ses prises de position » d’après le média. Par ailleurs, le joueur de 28 ans, est effectivement sur le point de rempiler avec le club de Ligue 1 selon la confirmation de RMC. Il avait signé au PSG le 3 août 2017, en provenance du FC Barcelone. Et justement, Marcelo Bechler avait été l’une des toutes premières sources à avoir annoncé l’arrivée de Neymar dans la capitale.













Par ALEXIS