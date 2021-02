OM Mercato : Des gros doutes encore sur l'avenir de Thauvin

Publié le 03 février 2021 à 15:30

L'OM a de nombreux problèmes en ce moment. Mais la question des prolongations pour les joueurs dont le contrat prend fin cet été reste encore d'actualité. C'est l'avenir de Florian Thauvin qui fait encore parler de lui ces dernières heures.

Thauvin, un dossier à rebondissements

Florian Thauvin est sans doute l'un des meilleurs joueurs de l'effectif de l'OM, pour l'instant en tout cas. Pourtant le joueur aurait de grandes chances de partir du club phocéen dans 5 mois, et librement de plus. Le sujet de sa prolongation est régulièrement remis sur le tapis, car il reflète une certaine manière de gérer les dossiers de ce type, sous l'ère McCourt. En janvier, la question de la prolongation de Thauvin a même fait naitre de grandes tensions dans le vestiaire (cf. la querelle entre Florian et Payet). Le club a bien proposé de prolonger le joueur, mais il aurait rejeté l'offre qu'il a jugé insatisfaisante. Pablo Longoria a travaillé d'arrache-pied pour trouver une solution et parvenir à un accord, sans succès. La direction lui aurait soumis une offre de contrat avec à la clé un salaire de 2,5 millions, en plus de bonus divers. Mais Thauvin demanderait 4 millions d'euros par an et une prime à la signature importante.

L'OM ne voulait pas vendre en janvier

Florian Thauvin était régulièrement envoyé du côté de l'Italie pendant ce mercato hivernal. Et à juste titre, car l'AC Milan a bien tenté de négocier avec l'Olympique de Marseille. Selon le Corriere dello sport, le club de Serie A a ouvert les discussions avec l'OM afin de recruter le joueur, mais le club n'a pas souhaité le lâcher en cours de saison. Désormais le risque de le voir partir libre est bien réel. C'est même le scénario le plus probable. Le Milan ne voulait pas passer à côté de l'opportunité, d'où sa tentative dès janvier. Désormais le club pourrait récupérer le joueur librement, s'il ne s'envole pas ailleurs, mais il devra payer une prime à la signature au joueur et aux intermédiaires. De quoi refroidir le club milanais, si on compte également le salaire important de Thauvin.













