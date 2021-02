ASSE : Claude Puel évoque une frustration contre Nantes

Publié le 04 février 2021 à 02:00

L’AS Saint-Étienne a été tenue en échec mercredi à Geoffroy-Guichard par le FC Nantes (1-1). Claude Puel a fait part d’une petite déception après la rencontre. Il a également donné des nouvelles de Mathieu Debuchy sorti en première mi-temps.

L’ASSE accrochée par le FC Nantes

Fort de son succès (0-1) contre l’OGC Nice lors de la dernière journée, l’AS Saint-Étienne recevait le FC Nantes mercredi. Seulement, l’ASSE n’a pas réussi à enchaîner une deuxième victoire à Geoffroy-Guichard contre le FCN. Menés à la première mi-temps après l’ouverture du score de Randal Kolo Muani (36e), les Verts ont réagi au retour des vestiaires. Un but de Mahdi Camara en début de seconde période (57e) a permis au club ligérien d’obtenir le point du match nul. Suite à cette nouvelle contreperformance, Saint-Étienne cale à la 16e place de Ligue 1. Les Stéphanois comptent toujours quatre points d’avance sur leurs adversaires du soir. Les Canaris n’occupent que la 17e place, à égalité de points avec le barragiste Lorient.

La frustration de Claude Puel contre le FC Nantes

S’il a apprécié la deuxième période de ses poulains, Claude Puel n’est pas satisfait du premier acte que ces derniers ont livré. Le coach de l’ASSE estime que ses hommes ont été chanceux de n’avoir concédé qu’un seul but au terme du premier acte. « Je suis frustré de la première période que l’on a livrée, ou plutôt que l’on n'a pas livrée. Nous avons été absents dans tous les domaines, très pauvres techniquement et on s’en tire bien de ne concéder qu’un but […] La seconde période a été bien meilleure et, en ce sens, le partage des points me paraît équitable », a déclaré l’entraîneur stéphanois selon les propos relayés par L’Équipe.

Puel rassure pour Débuchy

En conférence d’après-match, Claude Puel a également donné des nouvelles de Mathieu Debuchy. Le capitaine de l’ASSE est sorti à la 27e minute suite à un choc aérien avec Charles Abi qui l’a laissé K.O. Pour le coach de Saint-Étienne, le latéral sera remis pour les prochains matchs des Verts. « Concernant Debuchy, il n’y a pas d’inquiétude à avoir et il devrait être apte pour dimanche […] Il a eu un problème, il n’avait plus à respirer. Il a craché un peu de sang. On n’a pris de risques bien sûr. Ça devrait aller pour les prochains matches », a indiqué le tacticien.













Par Ange A.