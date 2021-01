ASSE Mercato : Nouvelle sortie de Debuchy sur son avenir

Publié le 30 janvier 2021 à 07:30

Mathieu Debuchy fait partie des joueurs dont l’avenir est incertain avec l’AS Saint-Étienne. En conférence de presse, le capitaine de l’ ASSE a de nouveau évoqué son futur.

Mathieu Debuchy flou sur son avenir avec l’ ASSE

Recruté par l’AS Saint-Étienne en janvier 2018, Mathieu Debuchy voit son contrat expirer l’été prochain. Le latéral de 36 ans est aujourd’hui l’un des cadres de l’effectif de l’ ASSE dont il est le capitaine. Il est d’ailleurs l’un des trentenaires les plus utilisés par Claude Puel cette saison. Le coach des Verts compte surtout sur les jeunes pour relancer le club à la peine. L’ancien lillois a disputé 12 rencontres de Ligue 1, dont 11 en tant que titulaire. Le latéral droit compte également un but et une passe décisive sur la campagne en cours. Cadre de l’effectif stéphanois, le défenseur n’a pas encore été conforté par sa direction au sujet de son avenir. En conférence d’avant-match, le latéral a davantage entretenu le mystère à ce sujet.

Une priorité autre que la prolongation pour Debuchy ?

« Il y a plus important que la fin de contrat. J’irais discuter avec le coach, on verra ce qu’il en découle. J’ai envie d’être fixé, j’ai 36 ans bientôt, des enfants, et encore envie de jouer. C’est important pour la suite mais ce n’est pas la priorité », a déclaré le capitaine des Verts. Sa priorité, ainsi que celle de sa direction, est sans doute de relever le club. Comme lors du dernier exercice, l’AS Saint-Étienne figure parmi les mal classés du championnat. Les Verts ne pointent qu’à la 16e place de Ligue 1 après 21 journées. Des renforts sont toujours attendus pour aider le club ligérien à se sortir de cette mauvaise passe.













Par Ange A.