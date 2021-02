Barça : Messi ne veut plus qu'on parle de lui à Paris

Publié le 04 février 2021 à 16:00

Les rumeurs incessantes au sujet d'un transfert à Paris auraient fini par agacer Lionel Messi. Après la dernière sortie de Di Maria à son sujet, le joueur du Barça aurait signifié qu'il ne voulait plus qu'on spécule sur son avenir au club parisien.

Leonardo, Pochettino, Di Maria... Tous pensent à Messi

Leo Messi est depuis des mois cité du côté de Paris. C'était déjà le cas des saisons précédentes, mais les rumeurs sont devenues beaucoup plus insistantes, depuis que le joueur se trouve en conflit avec sa direction. Entre Messi et le FC Barcelone, la fracture est désormais profonde. Et il semble que cela renforce les rumeurs de son départ. Du côté du Paris Saint-Germain, Leonardo dans un entretien accordé à France Football, avait évoqué clairement l'ambition du club vis à vis de l'argentin : " Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste de Paris. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler ni d'y rêver (...) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où...", avait déclaré le directeur sportif. Pochettino de son côté en avait aussi parlé à de nombreuses reprises dans la presse. Ce mercredi c'était au tour d'Angel Di Maria d'en remettre une couche : " Je crois qu'il y a des possibilités, donc peut être… On doit rester tranquilles et voir ce qui va se passer ", a-t-il affirmé après le match contre Nîmes.

Le Barça et Messi en colère

Cette dernière sortie médiatique au sujet de l'avenir de Messi, a eu le don de provoquer la colère de l'entraîneur du Barça, Ronald Koeman. Ce dernier avait déclaré que c'était un manque de respect du club parisien de parler de son joueur, surtout avant la rencontre qui les opposera en Ligue des Champions. Il ne serait toutefois pas le seul à ne pas apprécier ces déclarations en provenance de Paris. Messi lui-même aurait confié à ses proches qu'il était "fatigué" que son nom soit constamment évoqué au club de la capitale. Selon le média Sport, le joueur assure " ne pas avoir eu de discussions avec quiconque au Paris Saint-Germain " au sujet de son avenir. L'Argentin serait enfin, tout à fait concentré sur les prochaines échéances du Barça, et ne pense pas encore à ce qu'il compte faire ensuite.













Par Hind