OM : Frank McCourt démonte toutes rumeurs de vente

Publié le 05 février 2021 à 21:00

L'actualité chaude de l'OM est décidément mouvementée ces dernières semaines. Après l'étalage des rancoeurs entre Dimitri Payet et Florian Thauvin, l'intrusion de centaines de supporters à la Commanderie et la mise à pied de Villas-Boas, voilà que la rumeur d'une vente du club a désormais fait surface. Une information erronée d'après Frank McCourt qui a démonté l'idée d'une vente de l'Olympique de Marseille.

La vente de l'OM semblait bouclée

C'était la bombe de la journée. Via une vidéo YouTube de Thibaut Vézirian, journaliste chez CNEWS, on apprenait en début d'après-midi que le club allait être vendu à Kingdom Holding Company, une holding saoudienne spécialisée dans les frêts portuaires. Très vite, cette information s'est répandue comme une traînée de poudre et Canal+ confirmait même l'information. Après moult rumeurs plus ou moijns crédibles, la vente semblait être en bonne voie malgré quelques réticences du clan McCourt qui annonçait, via La Provence, qu'un communiqué incendiaire allait arriver démontant toutes ces rumeurs.

Puis le communiqué de McCourt arriva...

Pas pris au sérieux, ce communiqué parviendra finalement en fin d'après-midi et mit fin à tous les bruits de couloir : McCourt ne compte pas céder l'OM : "Frank McCourt dément catégoriquement les rumeurs mensongères et délétères au sujet de la vente de l'OM. Celles-ci ont pour seul objectif de déstabiliser un projet dans lequel Frank McCourt s’est investi personnellement depuis plus de quatre ans : "Mon engagement vis-à-vis de l'OM, de ses salariés, de la Ville et de l’ensemble des Marseillais est total. Je resterai avec l’ensemble de la direction de l'OM et son Président, Jacques-Henri Eyraud, investi pour porter ce projet jusqu’au bout. Nous le devons à l'OM et à son histoire, passée, présente et future. Je m’interroge par ailleurs sur l’origine de ces campagnes répétées de désinformation et me demande à qui profitent ces manipulations."" Une prise de parole qui ne stoppera pas pour autant les rumeurs mais qui montre la volonté de l'homme d'affaires américain, qui ne sort que très rarement du bois pour défendre ses intêrets.













Par Chemssdine