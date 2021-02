OGC Nice Mercato : Todibo justifie sa préférence pour Nice

Publié le 06 février 2021 à 06:00

Vendredi était jour de présentation pour Jean-Clair Todibo à l’ OGC Nice. Le défenseur central de 21 ans est prêté aux Aiglons avec option d’achat par le FC Barcelone.

Les raisons de la signature de Jean-Clair Todibo à l’ OGC Nice

Après des prêts à Schalke 04 et au Benfica Lisbonne, Jean-Clair Todibo va encore vivre une saison loin du FC Barcelone. Le défenseur central de 20 ans est prêté à l’ OGC Nice pour le reste de la saison par le Barça. S’il a déjà disputé sa première rencontre sous ses nouvelles couleurs (défaite 2-1 contre Monaco), l’ancien toulousain a officiellement été présenté vendredi. L’occasion pour le jeune défenseur de révéler pourquoi son choix s’est porté sur le Gym plutôt que sur un autre club. Pour le natif de Cayenne, le projet niçois était « le plus intéressant pour lui ». Avec la grave blessure de Dante, il devrait bénéficier d’un temps de jeu plus important que lorsqu’il était à Benfica. Prêté au club lisboète en début de saison, il n’a joué que deux rencontres avec les Aigles.

Un aller sans retour pour Nice au programme ?

Alors qu’il signe son retour en Ligue 1, Jean-Clair Todibo s’inscrit dans la durée avec l’ OGC Nice. Il espère qu’au vu de ses performances, il sera conservé au-delà de son prêt par le club azuréen. « Je veux m’inscrire dans la durée. J’espère faire les performances qu’il faut pour pousser le club à lever l’option d’achat. Il y a beaucoup de choses à faire ici, même si le classement ne reflète pas notre niveau », a confié le défenseur selon les propos relayés par Foot Mercato. Encore sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2023, il semble déjà avoir tourné la page avec le club catalan. Depuis sa signature au Barça en janvier 2019, il n’a d’ailleurs disputé que 5 rencontres (325 minutes) avec les Blaugranas.













Par Ange A.