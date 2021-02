ASSE : Claude Puel dément la rumeur l'envoyant à l'OM

Publié le 06 février 2021 à 15:30

L'OM cherche un remplaçant à André Villas-Boas et se pencherait sur le profil du coach de l'ASSE, Claude Puel. L'entraîneur forézien serait dans la short-list de l'Olympique de Marseille et de son directeur du football Pablo Longoria, au même titre que Jorge Sampaoli, Lucien Favre ou encore Gheorghe Hagi. Si le dirigeant espagnol préfère un coach étranger pour l'OM, Claude Puel serait néanmoins une solide option.

ASSE : Puel à l'OM, le coach des Verts dément

L'information a été publiée par Eurosport ces dernières heures. En quête d'un entraîneur pour remplacer André Villas-Boas, démissionnaire, l'OM étudierait plusieurs options, notamment celle d'un entraîneur étranger, privilégiée. Mais Marseille se pencherait donc aussi sur Claude Puel, en difficulté avec l'ASSE depuis le début de la saison. En conférence de presse, ce samedi, le technicien de l'AS Saint-Etienne a joué la carte de la surprise. "Je serais dans la short-list à Marseille ? Aucun commentaire à faire. Vous m’apprenez des choses (sourires)", a lâché Claude Puel. Il aurait en effet été étonnant de voir l'entraîneur forézien abandonner ses ouailles alors qu'on sent un frémissement à Sainté, qui peut rapidement s'éloigner de la zone rouge avec une bonne série, en comptant notamment sur ses nouvelles recrues, Pape Abou Cissé et Anthony Modeste.

Claude Puel fait le point avant le FC Metz

Pour la réception du FC Metz de Frédéric Antonetti, dimanche (15h), équipe surprise qui pointe à la 6e place de Ligue 1, Claude Puel va pouvoir compter sur un groupe presque au complet. "Tout le monde est sur le pont ! Hormis Mathieu Debuchy, pour lequel on ne peut pas prendre de risques au niveau de son poumon pour que ça cicatrise." Une absence de taille, malgré tout. "Je regrette qu’on n’ait pas notre capitaine, il a pris une grande importance, a fait remarquer l'entraîneur de l'ASSE. Les joueurs sont prêts. Il y a un jour de plus par rapport au match de Nantes. On va affronter une équipe très en forme, sûre de son jeu avec beaucoup de densité physique." Claude Puel est forcé de jouer la prudence avec son effectif, touché par de nombreuses blessures et par le Covid-19 récemment. "On fait attention, on ne peut pas répéter les efforts à l’entraînement à cause de l’enchaînement des matchs. On a des degrés de forme qui divergent", a regretté le coach de l'ASSE.













Par Matthieu