Vente OM : Un gros nom fixe ses conditions pour son arrivée

Publié le 06 février 2021 à 16:00

Le dossier Vente OM a pris un gros coup d'accélérateur ces derniers jours. Alors que l'Olympique de Marseille est en pleine crise, aussi bien dans le domaine sportif qu'en interne, le journaliste Thibaud Vézirian a révélé que le rachat du club était presque bouclé. L'acquéreur serait une holding saoudienne et aurait déjà de gros projets pour l'OM. L'arrivée d'une personnalité particulièrement compétente du monde du foot serait dans les tuyaux.

Vente OM : malgré la pagaille, le rachat du club est proche

L'actualité de l'Olympique de Marseille va à un rythme effréné. Et le dossier Vente OM avance à grands pas ! Le journaliste Thibaud Vézirian, très au fait du projet de rachat, a révélé ces dernières heures que la vente du club serait "bouclée". "Des réunions décisives à Riyad en Arabie-Saoudite" ont eu lieu "entre le clan McCourt et la Kingdom Holding Company. L'OM va être racheté dans les prochains jours. Un communiqué de presse est déjà écrit sur le sujet. Toutes les négociations touchent à leur fin, tout semble terminé et ce n’est pas ma voix qui embêtera les acheteurs et les vendeurs dans leurs négociations secrètes". Des rumeurs évidemment démenties derechef par le clan Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud, qui dénonce des mensonges et assure que l'OM n'est pas à vendre.

Pourtant, Canal+ a donné de nouvelles informations. "Le montant de la Vente OM approcherait les 480 millions d'euros (McCourt en espérait 600)", a écrit sur Twitter le journaliste Matthias Manteghetti. "Emmanuel Macron a participé aux discussions, via Jacques-Henri Eyraud, qui veut aller « au bout »", a-t-il affirmé, ce que l'Elysée a tenu à démentir également. Enfin, la chaîne cryptée assure que le Vélodrome va être renommé, le "Orange" disparaissant au profit de "DP World", qui deviendrait "principal sponsor" du club olympien.

L'OM veut revoir sa cellule de recrutement

En outre, Matthias Manteghetti a également assuré que l'ancien recruteur du LOSC, Luis Campos, était inclus dans le projet. "Il est à Marseille", a précisé le journaliste. Ce samedi, Le Parisien apporte certaines nuances, mais confirme l'intérêt commun entre Campos et l'OM. Des annonces qui seraient "prématurées", pourtant Luis Campos aurait déjà donné ses conditions pour une arrivée à l'Olympique de Marseille. Le célèbre scout, qui a fait un impressionnant travail du côté de Lille, souhaite avoir les moyens nécessaires pour "mener une politique sportive ambitieuse". Autrement dit, il souhaite avoir les mains libres, peut-être en collaboration avec Pablo Longoria, au sujet du mercato et ne veut pas voir les nouveaux propriétaires lui mettre des bâtons dans les roues. Le Parisien ajoute qui rien ne sera annoncé avant le Classique OM - PSG, qui se tient dimanche (21h) au Vélodrome, pour la 24e journée de Ligue 1.













Par Matthieu