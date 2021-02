ASSE : Anthony Modeste en famille à l'AS Saint-Etienne

Publié le 06 février 2021 à 17:00

Dans les toutes dernières heures du mercato hivernal, l'ASSE a finalement trouvé son attaquant après l'échec cuisant du transfert de Mostafa Mohamed. C'est Anthony Modeste, prêté par Cologne, qui est venu renforcer le secteur offensif de l'AS Saint-Etienne. Et l'avant-centre connait bien les Verts, comme il l'a expliqué en conférence de presse ce samedi, avant la réception du FC Metz à Geoffroy-Guichard.

L'ASSE et Anthony Modeste, une histoire de famille

Si Anthony Modeste n'est pas attendu comme le "sauveur" par Claude Puel, l'ASSE compte quand même sur sa dernière recrue pour donner un coup d'accélérateur à son attaque, à la peine depuis le début de la saison. Et l'avant-centre prêté par le FC Köln jusqu'à la fin de la saison n'arrive pas en terre inconnue. "L'ASSE, c'est une affaire de famille, mon papa a joué ici, mon agent et mon beau père aussi, a raconté Anthony Modeste. J'espère qu'ils seront fiers de moi. C'est un clin d'oeil, ça fait un petit moment que l'ASSE me suit." Contre le FC Metz, le buteur sait qu'il ne pourra pas tenir physiquement toute la rencontre. "J’espère jouer 60-70 minutes. Je vais faire le maximum. Il y a une très bonne équipe, je suis surpris du classement. Techniquement c'est une belle équipe, je vais me régaler ici."

L'attaquant français ne vient pas à l'AS Saint-Etienne pour couper les citrons. "J'ai 32 ans, j'ai envie de jouer. Rester sur le banc, ce n’était pas mon délire. Je suis un buteur, ça ne se perd pas du jour au lendemain. Une entente avec Romain Hamouma ? Vous avez bon œil ! On s’entend bien mais avec d’autres aussi, il faut les automatismes. Ça se passe très bien. On a un bon groupe de jeunes. Je suis aussi là pour les accompagner. J’attaque ma 14e année en professionnel. Je remercie les deux clubs d’avoir fait en sorte que ça se fasse de la meilleure des manières." Prêté jusqu'à la fin de la saison sans option d'achat, Anthony Modeste ne fait pas de plans sur la comète : "Si je vais rester ? Vous savez quel temps il fera demain, vous ?"

Claude Puel apporte sa confiance à sa nouvelle recrue

Pour Claude Puel, l'arrivée d'Anthony Modeste est un vrai atout pour l'ASSE. "Il va nous apporter beaucoup. C'est quelqu'un de calme, il a de l'humilité, sans mauvais jeu de mot. Il a le geste juste dans la surface, il a tous les éléments de l'attaquant. C'est une chance pour le groupe de l'avoir, pour nos jeunes aussi. On va l'intégrer à travers les matchs, on va le faire monter physiquement avec du temps de jeu en restant vigilant à ne pas le blesser. Il sera précieux devant le but. C’est un vrai attaquant axial. L’association en attaque, on verra. Je ne veux pas qu’il s’éparpille sur un côté", a précisé l'entraîneur stéphanois. L'ASSE accueille dimanche (15h) le FC Metz, équipe en forme du moment, pour la 24e journée de Ligue 1.













Par Matthieu