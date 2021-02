OM-PSG : Compositions, diffusion, streaming... Tout savoir

Publié le 07 février 2021 à 11:30

Le Classique de Ligue 1OM-PSG se déroule ce dimanche soir (21h) dans une ambiance particulière pour l'Olympique de Marseille, qui a vécu une semaine mouvementée entre les incendies intervenus à la Commanderie le week-end dernier et la démission de l'entraîneur André Villas-Boas. Côté Parisien, c'est avec plus de sérénité que l'équipe de Mauricio Pochettino se déplace au Vélodrome, mais il ne faudra plus perdre de points sur la tête de classement pour le Paris Saint-Germain, 3e derrière le LOSC et l'Olympique Lyonnais.

OM-PSG : un Classique de Ligue 1 sous haute tension

Ça a été très chaud à Marseille cette semaine, depuis les intrusions et les dégradations au centre d'entraînement de l'OM jusqu'à la démission surprise d'André Villas-Boas. Entraîneur intérimaire, Nasser Larguet, par ailleurs directeur du centre de formation olympien, sait que ses joueurs ont vécu un moment compliqué. "Psychologiquement, physiquement, ils ont été secoués, il y a eu des événements assez durs. À l'entraînement et dans le discours, j'essaye d'être proche d'eux. Je sens chez eux une grande motivation pour les prochaines échéances, pas seulement le Paris SG. Ils sont très professionnels et focus sur ce qui les attend sur le terrain", a expliqué Larguet. Pour cet OM-PSG, les Marseillais pourront en effet s'appuyer sur leur victoire au match aller au Parc des Princes, même s'ils seront malheureusement privés de leur nouvel attaquant, Arkadiusz Milik, blessé cette semaine à Lens. "Il faudra faire une bonne prestation, a prévenu Nasser Larguet. les joueurs doivent vibrer et ceux qui nous regardent à la télé aussi. La motivation des joueurs sera naturelle. C'est notre Ligue des champions en championnat."

La compositon probable de l'OM : Mandanda - Lirola, Alvaro, Caleta-Car, Sakai - Rongier, Kamara, Gueye - Thauvin, Benedetto, Payet.

Mauricio Pochettino connait bien les OM-PSG

C'est déjà la deuxième fois depuis sa récente arrivée au PSG que Mauricio Pochettino va vivre un Classique de Ligue 1. Déjà, mi-janvier, l'Argentin avait remporté son premier titre en battant l'OM lors du Trophée des champions (2-1). "La rivalité avec Marseille, c'est quelque chose de très spécial que ce soit à Paris ou à Marseille, autant pour les joueurs que pour les supporters. Les joueurs connaissent l'importance et la signification de ce genre de match. Vous n'avez pas besoin de les motiver, surtout contre Marseille. Il y a évidemment eu des problèmes lors des récentes confrontations et même au Trophée des champions", a reconnu Pochettino. En effet, les insultes échangées entre Neymar et Alvaro à l'aller, au Parc des Princes, avaient fait polémique, sur fond de propos racistes, et cinq cartons rouges avait été distribués en fin de match. "Tout ce qui nous intéresse c'est de gagner le match, c'est ce que nos supporters attendent. On va essayer de ne pas générer une atmosphère négative (...). J'ai eu la chance de vivre des Classiques au Parc des Princes et au Vélodrome avec des tribunes pleines. Sans supporter ce n'est pas la même chose. Tout ça affecte la beauté du football et l'expérience du match", a regretté le coach du PSG. Un match à suivre en France sur Canal+, ce dimanche soir (21h).

La composition probable du PSG : Rico - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Di Maria, Paredes, Verratti, Neymar - Mbappé, Icardi.













Par Matthieu