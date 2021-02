RC Lens Mercato : Menace signalée pour une recrue estivale

Publié le 08 février 2021 à 08:00

Après Aleksandar Radovanović, le RC Lens pourrait perdre un autre défenseur dans les mois à venir. Recruté l’été dernier, Loïc Badé serait déjà sur la short-list de grandes écuries européennes.

Loïc Badé taille patron avec le RC Lens

Le RC Lens a tenu le Stade Rennais en échec lors de la dernière journée de championnat. Les deux équipes se sont quittées sur un score vierge à Bollaert. Le défenseur lensois Loïc Badé a été l’un des hommes en vue de cette affiche. Le défenseur central a joué 110 ballons, le meilleur total de la rencontre. L’ancien havrais a également réussis 85 des 90 passes qu’il a tentées. Il a aussi récupéré 6 ballons et parcouru 10 km durant ce match. Au vu de sa nouvelle performance contre un cador comme Rennes, le défenseur des Sang et Or devrait voir la liste de ses prétendants s’allonger. Alors qu’il a rejoint l’Artois l’été dernier, ses jours semblent déjà comptés à Lens.

Du monde au portillon pour Badé

Le défenseur central de 20 ans serait déjà courtisé par des grands d’Europe. Des intérêts de Liverpool, de l’AC Milan et du Borussia Mönchengladbach sont évoqués. Certains d’entre eux se seraient déjà renseignés sur cet élément essentiel du dispositif de Franck Haise. Arrivé lors du dernier mercato estival, l’ancien du Havre AC s’est rapidement imposé comme titulaire au RC Lens. Il a pris part à 19 rencontres en tant que titulaire cette saison avec les Sang et Or. Reste plus qu’à savoir pendant combien de temps le natif de Sèvres va encore faire les beaux jours du club artésien. Recruté dans le cadre d’un transfert libre, il est sous contrat jusqu’en 2023. Sa valeur marchande est estimée à 6 millions d’euros sur Transfermarkt. S’il poursuit sur sa lancée, le jeune défenseur pourrait voir sa valeur s’envoler sur le marché des transferts. De quoi ravir la direction de Lens.













Par Ange A.