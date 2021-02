OM : Inquiétude pour Alvaro Gonzalez après le Classique

Publié le 08 février 2021 à 09:00

La défaite de l’ OM (0-2) contre le PSG a également laissé des traces chez les hommes de Nasser Larguet. Alvaro Gonzalez doit passer des examens ce lundi après sa sortie sur blessure contre Paris.

L’ OM retient son souffle pour Gonzalez

Après sa défaite lors du Trophée des champions, l’Olympique de Marseille s’est de nouveau incliné contre le Paris Saint-Germain. Dimanche, l’ OM a été dominé sur sa pelouse (0-2) par le PSG. Côté parisien, Mauricio Pochettino a perdu Angel Di Maria et Marco Verratti sur blessure. Les Marseillais ont terminé la rencontre à dix suite à l’expulsion de Dimitri Payet. Le numéro 10 olympien s’est rendu coupable d’une charge violente sur Verratti. Outre l’expulsion de Payet, Marseille a également enregistré un autre coup dur. Alvaro Gonzalez a dû quitter la pelouse suite à un contact en fin de match avec son « ami » Neymar Jr. Touché au genou gauche, le défenseur espagnol a été remplacé par Lucas Perrin.

Examens pour Gonzalez ce lundi

Du côté du staff de l’ OM, on craint une entorse du genou pour Alvaro Gonzalez. Des examens réalisés ce lundi permettront d’en savoir plus sur la blessure de l’Espagnol. « Pour Alvaro, on sait le courage qu’il a, la valeur qu’il a dans l’équipe. On fera une IRM demain [lundi] matin pour savoir ce qu’il a au genou », a indiqué Nasser Larguet après la rencontre. Titulaire indiscutable à Marseille, Alvaro n’a raté que deux matchs du club phocéen cette saison. Une longue absence du joueur de 31 ans constituerait un coup dur pour Marseille. Lequel sera déjà privé de Dimitri Payet suite à son expulsion contre le Paris Saint-Germain.













Par Ange A.