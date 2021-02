PSG : Mauricio Pochettino brouille les pistes avant Barcelone

Publié le 08 février 2021 à 12:30

Mauricio Pochettino a coché une case importante symboliquement en remportant avec sérénité le Classique contre l'OM (2-0). Maintenant sa tête est tournée vers Barcelone, pour le match aller des 8e de finale de Ligue des Champions. Le PSG qui s'est fait du Barça un rival dans la compétition, aura sans doute une pression considérable pour l'emporter. Entre temps, Pochettino prépare déjà le terrain.

La stratégie de communication de Pochettino

Après l'avoir emporté tranquillement dans le Classique dimanche, Mauricio Pochettino s'est exprimé au sujet du match mais il a aussi amorcé sa stratégie de communication avant Barcelone. L'entraîneur parisien a insisté sur l'importance de la victoire dans le "derby", tout en détournant l'attention du prochain match en Champions League : " C'est la victoire qu'on était venu chercher, dans un ‘derby’ ce qui compte c'est gagner, nous savions ce que cela signifiait pour les nôtres. Nous avons marqué vite grâce au but de Kylian Mbappé et nous avons bien contrôlé le match. Nous étions concentrés sur ce derby, on ne pensait pas à préparer le match suivant. Nous ne l'avions pas vu comme une préparation (pour Barcelone). Nous devons penser à nous-mêmes, à la Coupe de France et au match contre Caen, et essayer de gagner tous les matches ", a déclaré l'Argentin. Il a également parlé des objectifs qu'il se posait, lui, comme coach du PSG : " Je crois que chaque compétition est différente. L’approche de chaque match également. Les motivations sont elles aussi complètement différentes. La Ligue des Champions est une compétition qui rend tous les joueurs très heureux et pressés de la jouer. On essaye de faire grandir notre identité indépendamment de la compétition qu’on joue, des joueurs alignés. L’équipe doit montrer une identité solide, qui soit reconnaissable." Des déclarations bien choisies qui viennent au moment opportun. Pochettino est conscient que la saison du Paris Saint-Germain est évaluée selon deux critères : Le titre de champion de Ligue 1 et le parcours en Ligue des Champions. En reportant l'attention sur le Classique, la Coupe de France et l'identité de jeu, le technicien s'offre ainsi un peu de tranquillité. Une manière également de ne pas laisser la pression atteindre ses joueurs.

Pochettino : "le seul rival du PSG, c'est nous-mêmes"

Au micro de Canal+, Mauricio Pochettino a fait un constat général : " Nous vivons un championnat particulier compte tenu des circonstances, notamment avec le virus. Mais c'est également le cas dans d'autres championnats. Les résultats sont surprenants. J'estime que le seul rival du PSG, c'est nous-mêmes. Tout dépend de nous et de notre capacité à nous améliorer ", a souligné le coach parisien. Une allusion aux difficultés des Parisiens par le passé, à gérer les matchs où les enjeux sont importants, notamment en Ligue des Champions. Concernant les doutes qui ont entouré les raisons de l'absence de Neymar, Pochettino a tenu à remettre les choses au point : " Neymar, si nous disons qu'il avait une gastro, c'est qu'il avait une gastro. Nous sommes transparents et honnêtes, s'il avait eu autre chose nous l'aurions dit. Il avait de l'énergie pour tenir 30 minutes ". Une déclaration qui vient après les spéculations émises dans le presse concernant le Brésilien. Pochettino n'avait pas apprécié en arrivant sur le banc parisien, que certaines de ses décisions filtrent dans les médias et s'était lancé à la chasse à la taupe au club. La maladie de Neymar intervenant à juste quelques jours du match contre le Barça, a été perçue comme une tentative de brouiller les pistes. Le coach argentin ayant souvent eu recours à ce genre de stratagème lorsqu'il entraînait à Tottenham, afin d'éviter les fuites de ses mises en place tactiques dans la presse. Mauricio Pochettino, semble bien maitriser sa communication, avant d'aborder son premier match en Champions League, sur le banc parisien.













Par Hind