Mercato OL : Memphis Depay, une opération séduction lancée

Publié le 09 février 2021 à 01:16

Le prochain mercato OL devrait initialement être difficile à digérer pour Rudi Garcia. Son attaquant Memphis Depay se dirige tout droit vers la fin de son contrat avec l'Olympique Lyonnais, ce qui suppose son départ gratuit en fin de saison. Jean-Michel Aulas, Juninho et Rudi Garcia font tout leur possible pour inverser le cours de l’histoire autour du bail du capitaine des Gones.

OL : Memphis Depay vers un départ libre

Le transfert de Memphis Depay de l’OL lors du mercato hivernal passé n’a pas été possible. L’attaquant, qui n’a plus que 4 mois de contrat, peut toujours s’engager avec le club de son choix qu’il pourrait rejoindre gratuitement en fin de saison. La direction du club rhodanien ne souhaite pas une telle issue et fait donc son maximum pour retenir l’ancien joueur de Manchester United. Jean-Michel Aulas et son directeur sportif brésilien, Juninho, poussent en coulisse pour retenir le polyvalent attaquant Lyonnais.

De son côté, l’entraîneur Rudi Garcia ne demande pas autre chose. Il aimerait lui aussi voir l’ancien pensionnaire de Premier League rester à la pointe de son secteur offensif. Même si rien n’est gagné d’avance, du fait de la forte concurrence de la Juventus Turin, le FC Barcelone, Liverpool, Tottenham, l’AC Milan et même d’Arsenal, l’espoir de voir l’ami de Neymar rester en Ligue 1, et à Lyon, reste fort chez les dirigeants. C’est évidemment le marché des transferts à venir qui va décider du départ de Depay, lequel pourrait aussi opter pour une prolongation contre une grosse prime à la signature malgré la menace récurrente du Barça.

Garcia continue de draguer le buteur lyonnais

En effet, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a comparé, sans hésitation, Memphis Depay à Tom Brady, star du football américain. Ce dernier a remporté sa 7e bague lors du Super Bowl la nuit de dimanche. Pour Rudi Garcia, le N°10 de l'OL a le même état d’esprit que la star américaine. « On l’a vu hier avec la finale de la NFL, Tom Brady est un formidable joueur, mais il joue avec les autres. Ce sont aussi les autres autour qui le font briller », a fait remarquer Rudi Garcia.

« Memphis, c’est pareil. Dans un jeu collectif, quand vous avez un top joueur de foot, je pense que quand il est bien, il rend les autres meilleurs autour de lui. Il les rassure. Quand vous avez des joueurs qui ont gagné des titres dans un groupe, ça peut permettre aux autres de se dire qu’il y en a qui savent comment faire, et donc ça nous fait avancer, ça nous fait croire certainement un peu plus en nous », a-t-il expliqué.

Les autres préoccupations de l’entraîneur de l’OL

En voulant régler au plus vite le dossier Memphis Depay, l’ancien coach du LOSC veut se laisser une marge de manoeuvre plus importante pour le recrutement de nouveaux joueurs. Un milieu de terrain, un défenseur ou même un latéral pourrait débarquer au club la saison prochaine. Lyon a dans le viseur une qualification à la prochaine Ligue des champions. Il lui faudra un effectif platonique pour faire un résultat supérieur à celui de la saison dernière. L’ancien club de Bruno Genesio avait surpris avec une arrivée en demi-finale de la compétition européenne. C’est d’ailleurs cette belle campagne qui a renforcé Rudi Garcia à son poste malgré la défaite 0-3 encaissée par son équipe face au Bayern Munich, champion de l’édition.

Si le buteur néerlandais venait à quitter le club, le nom de Karim Benzema du Real Madrid serait relancé par les recruteurs pour renforcer l'attaque. À noter que la saison prochaine, Lyon portera de nouveau l'ambition de bousculer le Paris Saint-Germain dans la course pour le titre en Ligue 1. Les Gones sont présentement deuxièmes du classement après le LOSC et devant le PSG, cette saison.













Par ALEXIS