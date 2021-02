ASSE : Des nouvelles sur l'indisponibilité de Romain Hamouma

Publié le 09 février 2021 à 11:22

Des nouvelles fraiches concernant Romain Hamouma viennent de tomber. Blessé et remplacé à l'entame de la seconde partie du match ASSE - FC Metz, le milieu offensif stéphanois redoutait une longue période d'indisponibilité.

ASSE : Romain Hamouma indisponible combien de semaines ?

Touché à la cuisse lors du match ASSE - FC Metz (1-0) de la 24e journée de Ligue 1, Romain Hamouma a joué 50 minutes avant de céder sa place à Arnaud Nordin. En attendant le communiqué officiel du club ligérien, le quotidien sportif L’Équipe avance que le polyvalent joueur souffre d’une lésion au niveau de l'ischio-jambier droit. Un diagnostic confirmé par les résultats des examens médicaux. La source estime la durée d’indisponibilité du milieu offensif entre quatre et cinq semaines. Concrètement, l’attaquant de l’ ASSE devrait manquer les matchs contre le Stade Rennais, le Stade de Reims, le FC Lorient et le RC Lens en championnat. Il va évidemment manquer la 32e de finale de Coupe de France prévue ce jeudi 11 février contre le FC Sochaux-Montbéliard (club de Ligue 2).

L'AS Saint-Étienne privée de son meilleur buteur

Romain Hamouma est un joueur important de l’effectif de l’entraîneur Claude Puel. Cette saison, il a été titulaire 18 fois en 22 matches disputés en Ligue 1. Décisif, il a marqué 4 buts et délivré une passe décisive, ce qui fait de lui l'actuel meilleur buteur des Stéphanois. Évoluant à l’AS Saint-Étienne depuis 2012, le natif de Montbéliard est le meilleur buteur du club ligérien toutes époques confondues encore en activité. Il totalise 58 buts et 47 passes décisives en 291 matchs joués sous le maillot des Verts. Par ailleurs, le contrat de l’attaquant de 34 ans (bientôt) expire le 30 juin 2021. Et pour l’instant, il n’a aucune certitude sur une éventuelle prolongation pour la saison prochaine.

Contrairement aux autres anciens joueurs des Verts, Romain Hamouma n’était pas poussé vers la sorite par l’entraîneur au mercato de l’été dernier. Désireux de s’appuyer sur sa nouvelle génération de joueurs pour ses matches, Claude Puel a fait une exception avec l’ancien joueur du SM Caen en première partie de saison. Les résultats de Saint-Étienne s’étaient inversés après le transfert du défenseur Wesley Fofana vers Leicester City. L’équipe était entrée dans une mauvaise spirale de résultats dès la mise à l’écart de l’Ivoirien. Aujourd’hui encore, les Stéphanois ne se sont pas vraiment remis de la situation malgré la victoire 1-0 de la semaine dernière face au FC Metz.

Quelles conséquences avec l’indisponibilité d’Hamouma ?

Claude Puel espérait un attaquant capable d’inscrire des buts. Il rêvait également d’un milieu de terrain assez costaud pour en imposer dans l’entrejeu, joueur qui n’a jamais vraiment rejoint son groupe resté un des plus faible du championnat cette saison. Totalement largué par ses concurrents habituels l’Olympique Lyonnais, l’Olympique de Marseille, le Stade Rennais et surtout le LOSC, dans la course aux premières places, Sainté se coltine une dangereuse 15e place, loin de tous ses objectifs de la saison. Avec cette indisponibilité de Romain Hamouma, son sauveur du moment, le club pourrait de nouveau voir ses résultats piquer du nez. La fin de saison s’annonce difficile pour l’ASSE qui n’a jamais été en mesure de proposer un beau football cette saison.

En l’état, la qualification qu’elle espérait en Ligue Europa ou même la place au bas du podium sont des rêves quasi inaccessibles. Les supporters du club du Forez devront reporter leurs espoirs sur la saison prochaine, à condition que les dirigeants réalisent un meilleur mercato estival.













Par ALEXIS