ASSE : Des pertes financières mais une situation solide ?

Publié le 09 février 2021 à 13:45

L'ASSE est dans une situation financière critique depuis plusieurs mois. Le club a dû dégraisser son effectif lors des précédents mercato afin de se séparer de joueurs aux salaires trop élevés, que l'AS Saint-Etienne ne pouvait plus assumer. Pourtant, avec les pertes liées au Covid-19, notamment avec la fermeture des billetteries et les huis clos imposés dans les stades, ainsi que le scandale Mediapro, les Verts voient rouge économiquement. Mais le nouveau directeur général, Jean-François Soucasse, a tenu à rassurer dans un entretien accordé au Progrès.

L'ASSE fait tout pour stabiliser sa situation financière

Certains clubs de Ligue 1 "ne sont pas loin du précipice", avait commenté le chroniqueur de RMC, Daniel Riolo, en parlant de la santé des équipes de l'élite du championnat de France. Parmi eux, l'Olympique de Marseille, les Girondins de Bordeaux, mais aussi l'AS Saint-Etienne. Des difficultés, au point de ne pas être certain de pouvoir payer les salaires des joueurs jusqu'à la fin de la saison. En cause, les pertes liées à la situation pandémique. Le Covid-19 a fermé les stades, entraînant des tribunes vides de leurs supporters et des recettes de billetterie nulles. À cela s'est ajouté le non-paiement des sommes dues à la Ligue de Football Professionnel (LFP) - et donc aux clubs de Ligue 1 et Ligue 2 - par Mediapro, diffuseur officiel du championnat qui n'a su assumer la somme payée pour s'offrir ces droits de retransmissions.

Dejà dans le rouge, l'ASSE avait dégraissé son effectif lors des dernières périodes du marché des transferts. Le milieu offensif Rémy Cabella est parti au Rubin Kazan, son compère du milieu de terrain, Yann M'Vila, a rejoint l'Olympiakos, tandis que l'attaquant Loïs Diony est désormais un joueur d'Angers SCO. Parallèlement, les Stéphanois avaient empoché deux gros chèques en 2019 et 2020 pour les ventes des défenseurs centraux William Saliba et Wesley Fofana en Premier League anglaise, respectivement à Arsenal et Leicester City. Selon l'Observatoire du Football (CIES), l'AS Saint-Etienne est la cinquième équipe en Europe à avoir réalisé la plus grosse plus-value sur le marché des transferts, avec 113 millions d'euros sur les dix derniers mercato, donc depuis 2016. Cet hiver, Stéphane Ruffier a été mis à la porte, permettant à Sainté de faire d'importantes économies sur le salaire de leur gardien de but, passé en 2020 du statut de numéro un à celui de remplaçant, puis indésirable.

Financièrement, l'ASSE tient le coup

Avec cette réussite sur le marché des transferts, le nouveau directeur général de l'ASSE, Jean-François Soucasse, qui a succédé à la fin de l'automne à Xavier Thuilot, a tenu à rassurer quant à la situation financière des Verts dans les colonnes du quotidien régional, Le Progrès. "Vous parlez de 20 millions d'euros de pertes à cause du Covid et de 20 à 30 millions d'euros de moins sur les droits télé ? Les ordres de grandeur sont un peu inférieurs, a tenu à préciser l'ancien dirigeant du Toulouse FC. Il faut différencier les revenus en moins et les pertes à la fin de l’année. Il y a une baisse de chiffre d’affaires significative, mais le club a mis des actions en œuvre avant mon arrivée et anticipé cette situation économique inédite, y compris avec la vente de joueurs. Le Covid-19 a été le raz-de-marée, Mediapro seulement l’estocade." Le club du Forez serait donc serein quant à son avenir économique. Le dernier passage devant la DNCG, le gendarme financier du football français, avait été rassurant pour Sainté, l'instance s'étant assurée de "la bonne foi" de la direction dans leur projet financier.

Jean-François Soucasse a également tenu à préciser son plaisir de travailler avec les deux présidents du club, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. "C’est mieux d’avoir deux actionnaires qui aiment leur club, le suivent, le connaissent plutôt qu’un actionnaire au bout du monde qui regarde le club comme un portefeuille d’investissement. Rolan Romeyer et Bernard Caïazzo sont là depuis 2004. Sous leur présidence, l'ASSE a joué plusieurs fois l’Europe, formé des joueurs de grand talent, mis en place une gestion cohérente sur la durée." Alors que des rumeurs sur la vente des Verts se multiplient ces derniers jours, c'est aussi là une façon de rassurer sur la stabilité du club. Peut-être plus les actionnaires que les supporters, soit dit en passant.

Claude Puel soutenu jusqu'au bout

Enfin, le nouveau directeur général de l'AS Saint-Etienne s'est exprimé sur ses relations avec Claude Puel. L'entraîneur forézien s'était retrouvé isolé après le départ de Xavier Thuilot, arrivé avec lui en octobre 2019. "Mes relations avec Claude Puel sont très bonnes, avec beaucoup d’échanges, a expliqué Jean-François Soucasse. Il y a un projet sportif sous sa direction qui marche très bien et auquel j’adhère à 100%. Je pense qu’il n’y en a pas de meilleur. La présence de Claude est une garantie pour l’avenir de l'ASSE. Je m’inscris pleinement dans le cercle vertueux qu’il a initié avec les jeunes. La pire des situations, c'est un groupe âgé avec un entraîneur qui favorise sa performance à court terme." Ce qui était arrivé avec Jean-Louis Gasset, prédécesseur de l'actuel coach des Verts, aujourd'hui aux Girondins de Bordeaux.

Avec ce soutien de plus, Claude Puel doit maintenant travailler avec ses joueurs à relever la barre en Ligue 1. Après une première partie de saison cataclysmique, l'ASSE commence à reprendre des couleurs. Grâce à leurs recrues hivernales, Pape Apou Cissé en défense centrale et Anthony Modeste dans le rôle de buteur, les Stéphanois peuvent espérer décoller du bas de classement et laisser la menace d'une relégation en Ligue 2 loin derrière. L'équipe de Claude Puel avance : elle vient de s'imposer à domicile, dans son stade Geoffroy-Guichard, contre le FC Metz de Frédéric Antonetti (1-0) et a grimpé à la 15e place de Ligue 1. Le FC Nantes, barragiste, est désormais à sept points et le premier relégable, Dijon FCO, est à onze unités, tout comme le Nîmes Olympique, lanterne rouge. De bon augure pour la fin de saison, alors que l'ASSE affronte le FC Sochaux sur la pelouse du club doubiste, jeudi, à l'occasion des 32es de finale de la Coupe de France.













Par Matthieu