Real Madrid : Eden Hazard fait part de son calvaire interminable

Publié le 09 février 2021 à 18:15

Eden Hazard est le genre de joueurs capable de faire lever les foules grâce à un seul geste. Miné par les blessures depuis maintenant un an et son arrivée au Real Madrid, le Diable Rouge n'arrive plus à enchaîner les performances alors que son hygiène de vie s'est drastiquement améliorée et s'est confié sur son interminable calvaire.

Hazard ne perd pas espoir et remercie sa famille

Depuis son arrivée au Real Madrid en juillet 2019, Eden Hazard a été blessé dix fois, manquant 320 jours de compétition ! Une situation compliqué pour le Real, qui avait mis une centaine de millions d'euros pour l'arracher de Chelsea, mais également pour le joueur qui traverse cette période compliquée grâce au soutien de sa famille, comme il l'a indiqué au magazine On the front foot : " J’ai de la chance parce que quand je suis blessé et que je dois rester à la maison, j’ai ma famille qui est là pour m’aider. Ce n’est pas la fin du monde pour moi parce que je peux passer du temps avec mes enfants, alors que, si vous êtes blessé et tout seul, ça peut être dur. Mais j’ai de la chance d’avoir ma famille pour m’aider. Quand vous êtes blessé, vous pouvez travailler tellement de choses pour revenir plus vite. Mais les blessures que j’ai eues m’ont demandé beaucoup de temps de récupération. Je dois juste attendre, travailler dur pour être meilleur et quand je suis à la maison je profite du temps avec ma famille. "

Hazard veut s'épanouir au Real Madrid et repousse la retraite

Pour autant, le joueur formé au LOSC ne perd pas espoir quant à un retour au très haut niveau, alors qu'il estime sa fin de carrière dans cinq ou six ans : " J’espère jouer au football le plus longtemps possible et de profiter un maximum du terrain. Quand arrivera le moment de mettre un terme à ma carrière, je pourrais regarder en arrière et voir ce que j’ai accompli, mais pour le moment, ma priorité c’est de bien jouer et de profiter de mon football. Je ne pense pas à ce que je ferai dans les prochaines années, j’essaie de me concentrer sur le prochain match et le prochain entraînement. Je viens seulement d’avoir 30 ans donc tant que mon corps se sent bien, j’espère pouvoir continuer à jouer pendant cinq ou six ans. " C'est tout le mal que l'on souhaite au natif de la Louvière, alors que ces coups d'éclat manquent cruellement au football et au Real Madrid.













Par Chemssdine