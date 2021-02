PSG : Pochettino fait le point et répond à la polémique Messi

Publié le 09 février 2021 à 17:15

Avant le match du PSG contre Caen en 32e de finale de la Coupe de France, Mauricio Pochettino s'est présenté en conférence de presse pour faire le point sur son groupe. Il a évoqué l'absence de Di Maria et il a répondu à la polémique du jour, au sujet de Lionel Messi.

L'absence de Di Maria, un casse-tête pour Pochettino

Mauricio Pochettino est bien embêté avant sa première échéance en Champions League avec le PSG. L'entraîneur parisien a encore une semaine de préparation pour le match contre le Barça au Camp Nou, mais il a d'abord deux matchs à disputer. Mercredi contre Caen en Coupe de France et samedi contre l'OGC Nice en Ligue 1. Un calendrier chargé avant d'aller affronter Barcelone, cependant Pochettino insiste, les deux matchs sont très importants pour lui : "Nos prochains matches ne sont pas des matches de préparation. On prend la compétition comme elle est et on a la responsabilité d'être eprformants quoiqu'il arrive, a souligné le coach parisien. En ce qui concerne la motivation des joueurs, je crois que la motivation est quelque chose d'interne et de personnel. Chaque joueur doit l'avoir en lui-même. C'est de notre responsabilité de donner le meilleur de nous-mêmes indépendamment de la compétition qu'on va jouer".

Sur l'absence annoncée de Di Maria, le technicien argentin s'est dit embêté mais serein: " Nous analysons l'état de forme de nos joueurs aujourd'hui et on alignera le meilleur onze possible, comme d'habitude. Il n'y a aucune raison qu'on change de manière de jouer." Le forfait de Di Maria fait suite à sa blessure lors du match contre l'Olympique de Marseille dimanche. Le PSG a remporté le Classique (2-0), mais a perdu son milieu de terrain argentin dès le début du match, sorti à la 11e minute du match à cause d'une lésion musculaire à la cuisse droite. Pochettino qui a fait de d'Angel un pilier dans son système avec Neymar, Mbappé et Icardi, devra compenser son absence pour les prochains matchs. Di Maria ne devrait pas être remis à temps pour le déplacement à Barcelone : "Le club communiquera dans une semaine pour refaire un point sur sa situation mais effectivement, c'est compromis", a confirmé l'entraîneur.

La question Marco Verratti évacuée par l'entraîneur argentin

Un retour précipité pourrait lui faire courir le risque d'une rechute. Questionné sur l'état de forme de Marco Verratti et la nécessité pour lui de bénéficier d'entrainements spécifiques pour récupérer, Mauricio Pochettino a balayé la question d'un revers de main et a regretté le manque de temps entre les matchs pour travailler avec son groupe : "On a l'impression qu'on est là depuis 5 ans et demi, il y a bien de questions qui seraient plus valides, si on était là depuis longtemps. mais après un mois et 8 matches de compétition, la question que je me pose c'est quand est ce qu'on trouve le temps pour entraîner les joueurs (...) pour une évolution dans les idées et le jeu, le physique aussi, a besoin de temps et de prendre des habitudes. Et tout ça se fait avec de la répétition."

Pochettino : " Il ne faut pas confondre une revue avec le PSG"

Au sujet de la polémique Messi, provoquée par la publication de France Football d'un numéro dédié à la question de l'arrivée de Léo Messi au club de la capitale, Pochettino a tenu à remettre les choses au clair. Pour l'entraîneur il y a une confusion entre ce qui est publié dans la presse et le Paris Saint-germain : "On parle d'une revue, France Football, qui n'a rien à voir avec le PSG." La une de la revue hebdomadaire française, montrant Messi sous le maillot du PSG, a déclenché la colère du quotidien sportif catalan, Sport. Dans son édition de mardi, le quotidien dénonce un "harcèlement total" du Paris SG pour Messi et accuse le club de vouloir provoquer les Barcelonais avant le match de 8e de finale aller de Ligue des Champions qui se déroulera mardi prochain. Le journal, qui lui même a été l'auteur de nombreuses rumeurs au sujet de Messi mais aussi Neymar, Mbappé et un certain nombre de joueurs stars du Real Madrid et des gros clubs européens, voit en la une de France Football, un message envoyé par la direction parisienne (Nasser al-Khelaïfi et Leonardo) à destination du Barça.

Le Barça de son côté avait déjà averti le PSG concernant son attaquant, lorsque Pochettino s'était laissé aller à quelques confidences dans la presse espagnole, sur son désir d'un jour entraîner le buteur argentin à Paris . Les récents appels du pied des parisiens Di Maria et Verratti ne sont pas bien passés eux non plus. Après la sortie d'Angel, Koeman avait même dénoncé "un manque de respect". En conférence de presse, Pochettino a toutefois rappelé que ses joueurs étaient libres de parler de qu'ils voulaient : "Les joueurs eux peuvent parler parfois avec affection ou émotion d'autres footballeurs, ils sont libres d'en parler. Mais il n'y a pas de controverse de notre côté, ici, au club, au Paris Saint-Germain. A aucun moment on a manqué de respect, ni fait quelque chose d'incorrect. Les joueurs peuvent parler de joueurs du FC Barcelone, du Real Madrid, de leurs camarades footballeurs évoluant dans d'autres clubs. Nous avons beaucoup de respect pour les autres clubs et pour les joueurs, mais il ne faut pas confondre une revue avec le club", a insisté le coach.













Par Hind